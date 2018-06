Mit dem Familienskikurs I gelingt der Saisonstart

Kaum ist wirklich der erste richtige Schnee gefallen, schon ist auch der erste große Punkt im Winterprogramm abgehackt. Mit rund 200 Teilnehmern hat die Abteilung Ski wieder alles mobilisiert, um alle gut in den Winter zu bringen. Ob Ski- oder Snowboardfahrer ob Groß ob Klein, alle wurden sie von der Skischule betreut- und jeder konnte für sich neu Erlerntes mit nach Hause nehmen. Die drei Tage zwischen Weihnachten und Neujahr wurden voll genutzt. Zumal die ersten zwei Tage traumhaftes Winterwetter boten. Zwar schneite es am dritten Tag noch in der Früh, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Dies zeigte sich auch im Skikursabschluss, der noch direkt am Schetteregg abgehalten wurde. Hierfür hatten sich die Gruppen einen eigenen Gruppennamen überlegt und auch einen eigenen Schlachtruf. Diesen gab jeder Kurs unter lauten Applaus zum Besten. Danach bekamen die Kinder noch eine Urkunde mit einem Bild ihrer Gruppe als schöne Erinnerung an die vergangenen Tage. (eh)