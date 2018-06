Mit dem Elektro-Dreirad zum Einkauf

Das Helferteam vom Fahrrad-Reparaturtreff um Wolfgang Karcher und Hubert Vogt will mehr bieten, als einmal im Monat ehrenamtlich den Schraubenschlüssel zu zücken. Das war bei der Codierungsaktion mit dem ADFC samt Radlerfrühstück im Mai bemerkbar – und führt nun zu einem weiteren Angebot: Ein Dreirad mit Elektromotor – ein E-Trike – lässt der Treff den Bewohnern der Wohnanlage für Jung und Alt als kostenfreie Leihgabe zukommen.

Beim Sommerfest von Familientreff, Jugendcafé und Wohnanlage für Jung und Alt am Samstag, 30. Juni, soll das Gefährt allen Interessierten vorgestellt werden. Dann sind auf einem Parcours an der Wendeplatte – nach Einweisung – auch Probefahrten möglich, erläutert Wolfgang Karcher im Gespräch mit der SZ.

Dann soll auch ein Flyer ausliegen, mit dem Angebot: „Wir vom Fahrrad-Rep-Treff versuchen mit diesem Projekt die Mobilität und Lebensqualität zu erhalten oder vielleicht sogar etwas zu verbessern.“ Und: „Das Dreirad ist eine kostenfreie Leihgabe an die Bewohner dieser Wohnanlage. Für eine symbolische Gebühr kann nach Anmeldung das Elektro-Dreirad für einige Stunden ausgeliehen werden, um damit innerhalb der Gemeinde zu fahren.“ Dies alles als Modell, um zu sehen, „inwieweit wird es angenommen?“

Investition für die Allgemeinheit

Was nicht nur für Senioren gelten soll, wie Vogt und Karcher betonen. „Alle über 18“ dürfen sich angesprochen fühlen, gehe es doch auch darum, kurze Strecken im Ort nicht mehr mit dem Auto zu absolvieren. „Da könnte man viel machen“, sagt Vogt mit Blick auf statistische Angaben, dass 50 Prozent aller Autofahrten kürzer als fünf Kilometer seien.

Um die 2000 Euro hat der Reparaturtreff in das Elektro-Dreirad investiert – Geld, das aus Spenden und Zuwendungen stammt. Bedanken will sich das Team damit auch bei den Senioren der Wohnanlage, in der sie ihren monatlichen Treff abhalten. „Es soll ein Miteinander sein“, finden Karcher und Vogt, die als Vorteile des Elektro-Trikes auf dessen tiefen Durchstieg und die breite Trittfläche ebenso verweisen wie auf den Koffer als Stauraum.

Ein zweites Projekt („eine Spielerei“) hat Karcher den Winter über ganz privat in Angriff genommen – und sich ein leuchtend gelbes Lastenrad aufgebaut. Für 2018 sagt er diese Form der Fortbewegung als Trend voraus – auch für die Eurobike vom 8. bis 10. Juli. Wobei er sich in guter Gesellschaft weiß: In Berlin setze die Post auf jenes Lastenrad, mit dem er nun die Meckenbeurer Mobilitätsszene bereichert. Die Parkplatznot in der Hauptstadt legt solches nahe.

BLICK:

Untrennbar ist der Name Wolfgang Karcher auch mit der Wunschtour verknüpft, die in einer leicht abgeänderten Form in diesem Monat ein Comeback erlebt. Womit sich bei der Benefizveranstaltung des MG Drivers Club der Zwei-Jahres-Rhythmus einhalten lässt: 2016 war die fünfte Wunschtour von Meckenbeuren aus an den Start gegangen.

Dieses Mal wird es am Sonntag, 24. Juni, eine Sternfahrt ins Feriencamp der Tschernobyl-Kinder in Vorarlberg, geben, das an diesem Sonntag einen „Tag der offenen Türe“ hat. Die Anreise nach Maien bei Schwarzenberg erfolgt also individuell: Aus der Bodensee-Region erfolgt der Start um 12 Uhr vom Schloss in Brochenzell aus. Vor Ort in Maien werden die Kinder dann zu einer etwa einstündigen Rundfahrt eingeladen.

Seit vielen Jahren weilen erkrankte Kinder aus Tschernobyl und Umgebung im Frühsommer vier Wochen in einem Ferien-Camp in Maien zur Erholung. Eine Ortsgruppe des Vereins „Tirol hilft den Kindern von Tschernobyl“ nimmt sich dem an. Zum Programm gehört stets ein Besuch im Ravensburger Spieleland in Liebenau.