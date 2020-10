Mit bis zu 100 km/h: Verfolgungsfahrt durch Meckenbeuren

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist im Bodenseekreis in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und doch geschnappt worden. Der junge Mann, der keinen Führerschein besitzt und mit falschen Kennzeichen unterwegs war, sollte am Freitagabend in Friedrichshafen kontrolliert werden.

Polizeibeamten des Polizeireviers Friedrichshafen fiel zunächst die Fahrweise eines männlichen Fahrzeugführers in einem roten Suzuki mit Ravensburger Kennzeichen im Bereich der Kreuzlinger Straße in Friedrichshafen-Hirschlatt auf. Die Streifenbesatzung verfolgte den Pkw und wollte diesen im Bereich der B30 einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Junger Mann ist geständig

Auf der B30 in Richtung Meckenbeuren wurden sämtliche Anhaltesignale durch den Suzuki-Lenker missachtet. Der Fahrer überholte stattdessen unter Missachtung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Im Bereich Meckenbeuren missachtete er zudem das Rotlicht einer Ampelanlage und fuhr mit bis zu 100 km/h durch die Ortschaft in Richtung Ravensburg. Im Bereich Oberhofen/RV brach dann der Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug ab und die Verfolgungsfahrt der Polizei wurde abgebrochen.

Gegen 23.50 Uhr konnte der Fahrzeugführer in Oberhofen festgestellt werden, wie er zu Fuß mit einem Bekannten unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle war die Person geständig, zuvor den genannten Suzuki gefahren zu haben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 17-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und am Fahrzeug die falschen Kennzeichen angebracht waren.