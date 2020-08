Mit 3,6 Promille hinterm Steuer

Nachdem anderen Verkehrsteilnehmern die unsichere Fahrweise aufgefallen war, ist eine 33-jährige Autofahrerin am frühen Montagabend in der Hangenstraße in Meckenbeuren einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Da der Atemalkoholtest laut Polizei einen Wert von circa 3,6 Promille ergab, wurden in einer Klinik die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und der Führerschein einbehalten. Die 33-Jährige muss sich wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.