Ministranten wollen Freunde Jesu und der Menschen sein

Sie wollen „Gott und den Menschen dienen. Wollen Gottesdienste schöner machen und zuverlässig und pünktlich ihren Dienst tun. Wollen zusammenhalten und sich umeinander kümmern“. So haben es die fünf Kinder am Sonntag in St. Verena versprochen und stolz ihr Gewand für ihren Ministranten-Dienst entgegengenommen.

„Es ist einfach toll, was ihr hier macht. Ihr seid der Reichtum unserer Gemeinde und überhaupt nicht zu jung dafür“, lobte Pfarrer Josef Scherer die fünf neuen Ministranten und alle andern, die schon dabei sind und am Sonntag den schönen Gottesdienst in großer Zahl mitgefeiert und gestaltet haben. So auch die „Jugo-Band“, die musikalisch für einen schönen Rahmen sorgte.

„Das ist heute ein Festtag für uns“, und für diesen Festtag hatten die Minis alle Arten von Schuhen dabei. „Anzugsschuhe für besondere Anlässe wie diesen. Turnschuhe für viel Spaß. Arbeitsschuhe für ihren Dienst der viel Engagement verlangt und Wanderschuhe mit einem Profil an der Sohle, die Halt geben, wenn der Weg einmal steil und rutschig wird. Aber auch Hausschuhe, weil sie sich bei Jesus geborgen wissen können, wie daheim.“ Sie sind also für ihren Dienst bestens gewappnet.

Der Pfarrer nahm sich diese Kinder und Jugendlichen als Beispiel: „Solche Leute brauchen wir, die dabei sind und mitmachen.“ So wie die Ministranten, die schon viele Jahre ihren Dienst versehen. Fünf Jahre sind es bei Tabea Merl, Ruwen Schmidt und Fabian Waizenegger, zehn Jahre bei Moira und Alice Harter, Philipp Eberhardt und Felizian Stocker. Ein großes Dankeschön galt auch Theresa Schmidt und Katja Hohl, die ihren Dienst bei den Ministranten beendet haben. Zum Schluss sprach Scherer über alle den Segen aus: „Gott segne eure Schritte. Er stelle euch Weggefährten zur Seite, wenn der Weg mühsam und schwer ist. Er lasse euch mit Bedacht das Schuhwerk wählen und auch Mütze und Schirm nicht vergessen.“