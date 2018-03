Ministranten verkaufen 6300 Ostereier zugunsten der Pater-Berno-Stiftung

Auch nach dem Tod von Pater Berno Rupp geht die Hilfe für dessen Lebenswerk im rumänischen Temeswar weiter. Dort hat der im September vergangenen Jahres verstorbene Salvatorianerpater und Meckenbeurer Ehrenbürger ein Hilfswerk für Straßenkinder sowie bedürftige Menschen aufgebaut. Mehr als 20 Ministranten von St. Maria sind derzeit in Meckenbeuren wieder unterwegs, um insgesamt 6300 bunt gefärbte Ostereier zu verkaufen. Seit weit über 20 Jahren läuft die Ostereieraktion in der Kirchengemeinde St. Maria. Die für die Aktion verantwortlichen Oberministranten Philipp Prosser, Sebastian Benkler wie Johannes Eisenmann freuen sich mit der ganzen Ministrantengruppe, auch in diesem Jahr wieder die Pater-Berno-Stiftung und somit vor allem Jugendliche in Temeswar unterstützen zu können.