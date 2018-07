„Mini-Mecka“: 200 Kinder freuen sich aufs „Alltagsleben“

Mehr als 200 Ferienkinder haben am Samstag „Mini-Mecka“ gestürmt, nachdem Elisabeth Kugel die Kinderspielstadt rund um das Meckenbeurer Bildungszentrum in Buch pünktlich um 10 Uhr unter großem Hallo eröffnete hatte. Die Bürgermeisterin, die über viele Jahre selbst bei Mini-Mecka aktiv dabei war, brachte den Kindern mit Pippi Langstrumpf eine „alte Freundin“ mit – allerdings nur im gerahmten Bild. Pippi Langstrumpf habe sich ihre Welt immer so gestaltet, wie es ihr gefallen habe. Aber dies habe sie immer so hingekriegt, dass alle miteinander glücklich und zufrieden gewesen seien, erklärte Elisabeth Kugel dazu.

Genau diese „Pippi Langstrupf Stimmung und eine glückliche Woche“ wünschte sie den Kindern, verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an die weit über 100 Helferinnen und Helfer.

Neues Leitungsteam istfünf Köpfe stark

Die Kinderspielstadt „Mini - Mecka“ hatte 1995 erstmals ihre Tore geöffnet, bis 2016 unter der Regie von Ingrid und Peter Sauter. „Ich bin froh und glücklich, dass es jetzt mit einem erfahrenen Team um Ralf Schwaiger vom Jugendreferat prima weitergeht“, so die Bürgermeisterin. Zum Leitungsteam zählen neben Ralf Schwaiger Moni Reitz-Hehl, Manuela Mayer, Nils Kaeding und Stefan Janezic.

Ralf Schwaiger dankte bei der Begrüßung auch allen Helfern, die in der Spielstadt selbst nicht präsent sind, so dem Bauhof der Gemeinde und der Gemeindeverwaltung. In Gruppen wurden die Neubürger von Mini-Mecka zunächst durch ihre Stadt geführt, bevor das von den Kindern mit Spannung erwartete „Alltagsleben“ in der Spielstadt bei Buch begann.

Was die Bürger von „Mini-Mecka“ in den sechs Tagen an tollem Programm auf die Beine stellen darüber legt der Kulturabend am Donnerstag traditionell beredtes Zeugnis ab. Alle Bürger/innen von „GroßMecka“ sind dazu eingeladen am Donnerstag, 2. August. Los geht es um 16 Uhr bei „Mini-Mecka“ am Bildungszentrum Buch.