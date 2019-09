Mimi und Josy zu Gast im Ravensburger Spieleland

Mimi & Josy, die Gewinnerinnen der TV-Sendung „The Voice Kids“, kommen am Samstag, 14. September ins Ravensburger Spieleland. Fans können die beiden Schwestern laut Spielelandpressemitteilung sowohl in der Jury der „Mini Playback Show“, als auch während ihres Mini-Konzertes live auf der Freilichtbühne erleben. Auf alle kleinen Besucher warten zudem abwechslungsreiche Tanzworkshops.

Seit seinem Sieg bei „The Voice Kids“ im Frühjahr 2019 ist das Gesangsduo aus Augsburg bekannt. Zusammen mit ihren Coaches „The Boss Hoss“ und dem Lied „Little Help“ sind Mimi und Josy in den Charts. Am 14. September stehen die beiden Schwestern nun live im Ravensburger Spieleland auf der Bühne. Um 13.30 Uhr startet die Mini-Playback-Show, bei der sich im Vorfeld kleine Gäste anmelden konnten. Als Jurymitglieder geben Mimi & Josy, gemeinsam mit Caroline Frick von der Tanz- und Ballettschule Caro Frick und dem Hitradio-RT1-Moderator Philipp Melzer, live ihr Feedback an die Nachwuchskünstler.

Stars präsentieren eigene Lieder und Coverversionen

Um 14 Uhr wechseln die beiden dann selbst auf die Bühne. Mit Gitarre, Klavier und Schlagzeug nehmen Mimi und Josy die Besucher mit in ihre musikalische Welt. Egal ob Eigenkompositionen oder Coversongs – hier kann man den schönen Stimmen der beiden Augsburgerinnen lauschen. Um 11 und 15.30 Uhr haben kleine Besucher außerdem die Möglichkeit, bei einem der Tanzworkshops der Tanz- und Ballettschule Caro Frick coole Bewegungen zu erlernen. Der Eintritt zum Konzert ist im regulären Parkeintritt enthalten.