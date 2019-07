Feuerwehr Meckenbeuren, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu einem Brandalarm in ein Altenwohnheim in der Humpisstraße gerufen worden. Laut Polizei hatte eine eine Angestellte in der Küche versehentlich Milch auf dem Herd überkochen lassen, die auf der heißen Herdplatte dann zu einer Rauchentwicklung führte und den Rauchmelder auslöste. Verletzt wurde niemand, am Herd entstand geringer Sachschaden.