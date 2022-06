Metzgerei Amann verknüpft Frühjahrsfest mit Ehrungen

Den Metzgereibetrieb, von Anfang angesiedelt in der Humboldtstraße, gibt es seit 55 Jahren. Gegründet wurde die Metzgerei am 16. Februar 1967 von Helga und Georg Amann.

Ihr Frühjahrsfest hat die Meckenbeurer Metzgerei Amann vor Kurzem mit Ehrungen verknüpft. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause sei die Freude über die Feier groß gewesen, heißt es in dem Bericht aus der Humboldtstraße. Eingeladen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Samstagabend in die Gerbe nach Ailingen, und bei strahlendem Sonnenschein ließ sich in dem wunderbaren Garten gut essen und trinken.

„Das Team von der Bar verwöhnte uns mit leckeren Cocktails“, schildert das Ehepaar Claudia und Peter Amann das Ambiente. In diesem rundeten Ehrungen den gelungenen Abend ab. Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden fünf Frauen und Männer ausgezeichnet – Christian Hotz, Hildegard Welte, Sabrina Eberwein, Birgit Rädler und Birgit Hanser galt die Gratulation.

Anfänge mit Helga und Georg Amann anno 1967

Bereits 15 Jahre gehören Pina Puopolo, Christiane Burkhardt und Sara Müller dem Betrieb an. Und gar schon über 20 Jahre arbeitet Antonia Fuchsloch in der Metzgerei.

Für die jahrelange Treue und tolle Mitarbeit sprachen Claudia und Peter Amann dem gesamten 30-köpfigen Team ihren Dank und ein Lob aus. „Wir freuen uns auf die weitere gemeinsame Zeit“, heißt es mit Blick nach vorn.