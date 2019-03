„Mercedes“ unter den Toiletten: Gemeinde ist sich bei teurem Bahnhofsklo uneins

Kommentar: „Stilles Örtchen“ schreit nach breiter Mehrheit

Im Englischen ist die Wendung „be careful what you wish for“ verbreitet – „sei vorsichtig, was du dir wünscht“. Die Diskussion im Gemeinderat rief sie in Erinnerung: Über Jahre wurde das WC vermisst und gefordert, nach einem neuerlichen Vorstoß der BUS schien es nun zum Greifen nah.

Abgesehen davon, dass es formell nicht möglich war, darüber abzustimmen: Vielleicht wird dies im Nachhinein zur glücklichen Fügung. Angesichts der Wortmeldungen zeichnete sich – wie bereits bei zwei Aspekten zum Bildungszentrum – eine knappe Entscheidung ab, die eher Ablehnung erwarten ließ.

Unbesehen der Argumente, die es für oder gegen ein „Luxus-WC“ oder eine abgespeckte Version an diesem Ort oder einem anderen gibt: Das „stille Örtchen“ am Bahnhof verlangt nach einer breiten Mehrheit im Rat. Bereits jetzt ist eine Emotionalisierung der Debatte zu bemerken, die der Akzeptanz des Beschlusses entgegen wirkt.

Daher umso wichtiger: dass ein Ratsbeschluss in dieser Sache nicht mit 10:9 ergeht. Dafür darf auch noch ein Jahr nach einer Lösung „gefahndet“ werden, die mehr Zustimmung hat.

Womöglich ergibt sich in dieser Zeit ja auch aus Bürgerreihen noch eine Idee oder Tendenz.

