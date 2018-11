Menschenwürdiges Leben im gerechten Staat

Meckenbeuren (sz) - Wie kann ein menschenwürdiges Leben für alle in einem gerechten Staat gelingen? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Sozialethiker Dr. Bernhard Preusche aus der Stiftung Liebenau in seinem Vortrag am Buß- und Bettag, Mittwoch, 21. November, um 20 Uhr im evangelischen Stephanus-Gemeindehaus in der Lindberghstraße 16. Sein Thema heißt: „Die Spannung steigt – Leben zwischen arm und reich. Ermöglicht der deutsche Sozialstaat seinen Bürgern ein würdiges Leben?“

Nach einem Impuls mit Einblicken in die empirische Gerechtigkeitsforschung, die deutschen Sozialgesetzbücher und die christliche Soziallehre können sich die Besucher selbst beteiligen an der Erarbeitung von Gerechtigkeitskriterien. Der Eintritt ist frei.

Bereits um 19 Uhr laden die evangelische und die katholischen Kirchengemeinden ein zu einem ökumenischen Gottesdienst zum Buß- und Bettag in die evangelische Pauluskirche, den Schwester Francesca Trautner (OSF) und Pfarrer Peter Steinle gemeinsam gestalten werden.