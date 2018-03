„Mensch Jesus!“ – Begegnung mit Jesus verändert Menschen

Die ökumenische Kinderbibelwoche (KiBiWo), die von 1. bis 4. März im evangelischen Gemeindehaus stattgefunden hat, stand in diesem Jahr unter dem Motto „Mensch Jesus!“

Fünf- bis zwölfjährige Kinder waren bei gemeinsamem Singen, Basteln und Spielen eingeladen, Menschen kennenzulernen, deren Leben sich durch die Begegnung mit Jesus verändert hat. Über 20 ehrenamtliche Mitarbeiter haben die Kinderbibelwoche, gemeinsam mit einigen Konfirmanden, und unter der Leitung der katholischen Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner, dem evangelischen Gemeindepfarrer Peter Steinle und Gertrud Kiewitt, vorbereitet. „Wir haben uns viel überlegt und haben in den nächsten Tagen viel mit Euch vor“, versprach Pfarrer Steinle den rund 60 Kindern. Der KiBiWo-Hit „Hey! Hallo! Tagchen!“ durfte natürlich nicht fehlen.

Nach gemeinsamem Singen und einem Psalmgebet brachte Briefträger Mike aus dem biblischen Anspiel aufgeregt einen Brief von Mecken-beurens Bürgermeisterin. Elisabeth Kugel schriebt, sie könne in diesem Jahr leider nicht persönlich dabei sein, schicke aber die besten Wünsche für eine tolle Kinderbibelwoche.

Freundschaft schenken

Der Donnerstagnachmittag handelte von der biblischen Figur Matthäus dem Zöllner. Der geldgierige Zolleinnehmer äußerte: „Das Dumme ist, ich habe gar keine Freunde.“ Er nimmt den Leuten ihr letztes Hab und Gut, weshalb er im Dorf verachtet wird. Doch dann begegnet er Jesus. Dieser spricht zu ihm: „Komm Matthäus, sei mein Freund!“ Gemeinsam essen sie zu Abend. Auf die kritischen Kommentare aus der Gesellschaft und die Frage, warum Jesus sich mit Menschen abgibt, die keiner mag, antwortet dieser: „Braucht ein Gesunder oder ein Kranker einen Arzt?“ Pfarrer Peter Steinle meinte: „Jesus gewinnt Matthäus, indem er ihm seine Freundschaft schenkt.“

„Wir werden jetzt auf ganz verschiedene Weise an der Geschichte weiterarbeiten“, so Steinle. In altersspezifischen Gruppen wurde im Anschluss gegessen und getrunken sowie gemalt, gebastelt oder gespielt. Beim Tagesabschluss in der Pauluskirche durften die Kinder dann ihre Werke präsentieren, den Nachmittag noch einmal Revue passieren lassen und den Segen Gottes empfangen.

An Tag zwei und drei wurde die Geschichte einer griechischen Frau, die ihre kranke Tochter zu Jesus bringt, sowie die Geschichte des Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird, erzählt. Durch die Begegnung mit Jesus veränderte sich auch das Leben dieser beiden Personen: das Mädchen wurde gesund und der Gelähmte konnte wieder gehen.

Den Abschluss der Kinderbibelwoche bildete der ökumenische Familiengottesdienst am Sonntagmorgen in der Pauluskirche. Durch ein letztes Rollenspiel und eine Predigt von Gemeindereferentin Andric-Röhner wurden die Inhalte der drei Nachmittage reflektiert und die Botschaft zusammengefasst. „Jesus ist den Menschen mit Gottes Liebe begegnet und hat sie dadurch verändert“, so Andric-Röhner. „Kann ich diese Liebe Gottes auch spüren?“, fragte Postbote Mike. Steinle war sich sicher: „Ganz bestimmt.“