Meinung der Meckenbeurer zum „Geißbock“ ist gefragt

„Neues Plätzle für unseren Geißbock gesucht“, das ist der Aufhänger für die Bürgerbeteiligung am Freitag, 14. Dezember, ab 18 Uhr im Gasthaus „Adler“. Wobei es sich um eine Interimslösung von ein bis zwei Jahren handelt: Von Hubert Eberle wird seitens der Bauherrschaft zugesichert, dass die bekannte Skulptur wieder auf den Alte-Schmiede-Platz zurückkehren kann, wenn die Baumaßnahme abgeschlossen ist.

Dass nun zu einer Bürgerinformation eingeladen wird, hat einen bestimmten Grund: „Da die vorbereitenden Maßnahmen für die Bebauung Alte-Schmiede-Platz begonnen haben und ab Januar intensiviert werden, braucht unser Wahrzeichen - der Geißbock samt Bauer - während der Bauzeit von etwa ein bis zwei Jahren einen anderen Standort“, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde. Weiter schreibt Bürgermeisterin Elisabeth Kugel: „Ihre Ideen und Rückmeldungen hierzu würde ich gerne im persönlichen Gespräch aufnehmen.“

Emotionales Thema

Weiß sie doch, dass es sich dabei um ein emotionales Thema handelt: Das hatte sich in den Vorjahren gezeigt, als klar wurde, dass sich auf dem Gelände baulich etwas tun würde und die weithin bekannte Skulptur zumindest für einige Zeit umsiedeln muss. Bei der Bürgerinformation zum Alte-Schmiede-Platz anno 2015 war dies ebenso angeklungen wie in den Wortmeldungen vor einem Jahr, als der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan anstand.

Auch Künstler Ingo Koblischek vertrat dabei eine klare Meinung: „Ein Denkmal muss zu sehen sein“, hatte er damals gefordert. Wobei hinter der Denkmaleigenschaft durchaus Fragezeichen stehen: „Aus denkmalfachlicher Sicht ist das junge Kleindenkmal (...) aufgrund des geforderten zeitlichen Abstandes für die Bewertung der Kulturdenkmaleigenschaft aktuell nicht als Kulturdenkmal ansprechbar. (...) Gegen eine Aufnahme der Meckenbeurer Skulptur in das Denkmalverzeichnis spricht jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt der fehlende räumliche Bezug zum Bahnhof selbst, da die Skulptur am Ende der Bahnhofstraße aufgestellt und somit aus dem inhaltlichen Kontext gelöst ist.“ So hatte damals Matthias Kreuzinger aus der Pressestelle des Regierungspräsidiums Stuttgart eine Anfrage der SZ ans Landesdenkmalamt beschieden.

Bürger sollen beteiligt werden

Unbesehen des Statusses: In der Standortfrage muss eine Zwischenlösung her. Wie Elisabeth Kugel im SZ-Gespräch erklärt, soll das Wahrzeichen gut sichtbar anderweitig platziert sein. Aber wo? Die Meinung der Bürgerschaft ist gefragt. Sie soll beteiligt werden, um die Vorschläge aus der Bevölkerung mit jenen der Gemeindeverwaltung abzugleichen.

Wohlgemerkt: für eine Zwischenlösung, bis die neue Bebauung steht und Geißbock und Bauer zurückkehren können. Von Hubert Eberle gibt es als Geschäftsführer des Vorhabenträgers, der Pluto 1. Vorratsgesellschaft, die Zusage: „Wir werden die Skulptur bei uns würdig unterbringen“, was auf die Außenanlage abzielt. In jedem Fall soll es so sein, dass sie auch von der Bundesstraße gut zu sehen sein wird, womöglich auf einem „erhobenen Platz“, so Eberle. Was er „von Beginn an“ zugesagt und in Kontakten mit Bürgermeisterin Elisabeth Kugel und Künstler Ingo Koblischek bekräftigt habe.

Nach einem Alternativstandort für die 1985 gefertigte Skulptur hatte die SZ Koblischek vor etwas mehr als einem Jahr im Redaktionsgespräch bereits befragt: Muss sein Werk an einem anderen Ort ein neues Zuhause finden, kann sich der Mann mit der roten Mütze - sein Markenzeichen – allenfalls den Kirchplatz vor St. Maria vorstellen. Allerdings erhoffte er sich damals für diesen Nachbesserungen – konkret: mehr Grünfläche.