Mehrzahl der Ausbildungsplätze bereits vergeben

Die Ausbildungsplätze und FSJ-Stellen in den Einrichtungen der Stiftung Liebenau sind alle für das bald beginnende Ausbildungsjahr besetzen. Wie die Stiftung Liebenau in einer Pressemitteilung schreibt, haben sich bisher rund 150 junge Menschen für eine Ausbildung, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Duales Studium bei der Stiftung entschieden. „Dies zeigt, dass die Sicherheit, die der soziale Bereich für die berufliche Entwicklung zu bieten hat, geschätzt wird“, sagt Johanna Wurm, Ausbildungsreferentin in der Stiftung Liebenau, wie in einer Pressemitteilung der Stfitung Liebenau berichtet

Online-Messen sind kein Ersatz

Wegen der Einschränkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat, sei es laut Mitteilung diesmal nicht einfach gewesen, Auszubildende zu gewinnen. Messen zur Berufserkundung wurden abgesagt und digitale Angebote erst relativ spät entwickelt. Diese Online-Formate waren für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftig. Denn eine direkte Kontaktaufnahme war nicht möglich, die Kommunikation verlief vor der Kamera eher einseitig.

„Oft trauten sich die Schülerinnen und Schüler nicht, im Video-Chat mit fremden Menschen zu sprechen oder Rückfragen zu stellen“, berichtet Felix Aggeler, der zusammen mit Wurm die meisten Online-Messen gestaltet hat. „Erschwerend kam hinzu, dass keine Reaktionen sichtbar waren, wenn sie die Kamera ausschalteten.“ Bei echten Messen sei die Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit hingegen deutlich höher.

Berufsorientierung ist anspruchsvoll

Wurms Eindruck ist, dass die Jugendlichen die Online-Angebote zwar genutzt haben, aber echte Messen bevorzugt hätten. „Die Berufsorientierung fällt Schülerinnen und Schüler ohnehin schwer. Sie wird noch schwieriger, wenn die Beratungsgespräche, die auf Messen in lockerer Atmosphäre möglich sind, wegfallen“, sagt Aggeler. Vielfach sei auch bedauert worden, dass wegen der Corona-Einschränkungen keine Schnupperpraktika möglich waren. Zudem mussten Schulen in Corona-Zeiten oft andere Schwerpunkte setzen als die Berufsorientierung.