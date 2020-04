Mehrere Autos stoßen zusammen

Eine 41-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf der K 7725 an der Einmündung zur Hirschlatter Straße einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht übersah sie beim Abbiegen in Fahrtrichtung Kehlen sie das Auto einer entgegenkommenden 59-Jährigen. Durch die Kollision wurde dessen Auto abgewiesen und prallte gegen ein weiteres Auto einer 37-jährigen Frau, die an der Haltelinie zur K 7725 wartete. Durch den Zusammenstoß wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt und der Durchgangsverkehr während der Unfallaufnahme kurzzeitig geregelt werden.