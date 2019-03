Mehr als eine Kleiderbörse: Das Kleiderkarussell dreht sich wieder

Im evangelischen Gemeindehaus haben die Besucher am Freitagnachmittag eine Kleiderbörse der etwas anderen Art besuchen können: das Kleiderkarussell. Das Ziel der Veranstaltung war es, abgelegten Kleidungsstücken neues Leben zu schenken. In einem kleinen Café haben die Veranstalter bei Saft, Kaffee oder Sekt Raum für persönlichen Austausch und politische Diskussionen geboten. Die Organisation lag bei der Gruppe „Frauenstärken“ der evangelischen Kirchengemeinde und dem politischen Netzwerk „Attac“ aus Tettnang.

Die Besucher stöbern in der reichen Auswahl an Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Schuhen, Taschen, Gürteln sowie Jacken. Es wird begutachtet, anprobiert, präsentiert, sich gefreut, getauscht.

Besucherin Christa Leubecher aus Fischbach erzählt: „Ich finde es sehr gut, Kleider herzugeben und zu wissen, dass sie weitergenutzt werden. Außerdem ist es witzig, in der Auswahl an Kleidung zu schmökern, vielleicht finde ich ja sogar etwas wo ich sage: ‚Ja, das gefällt mir!‘ “.

Markus Schababerle von Attac ist über den Erfolg der Veranstaltung erfreut: „Es freut mich besonders, zu sehen, dass das Interesse an den Informationen zu den politischen Hintergründen von Jahr zu Jahr wächst.“ Mit Slogans wie „Cool aber tödlich“ oder „Made in Hell“ machen die Veranstalter auf die menschenverachtenden und umweltverschmutzenden Produktionsbedingungen in der Textilindustrie aufmerksam. Auch für Alexandra Wolzenburg ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema: „Ich finde es sehr gut, zu wissen, dass die Kleidungsstücke wiederverwendet werden. Das ist ein erster Schritt zum Umdenken in der heutigen Wegwerfgesellschaft.“ Zusammen mit ihren Töchtern und Nina Hetzius ist sie zum Kleiderkarussell gekommen: „Wir gehen prinzipiell sehr gern auf Flohmärkte.“ Auch die Mädchen haben Spaß bei der Veranstaltung und haben schon einige modische Stücke gefunden.

„Jetzt fangen wir an zu versteigern“, ruft Susanne Kieninger aus dem Team der Frauenstärken durch den Saal und preist die bis dahin liegengebliebene Ware an. Annette Mayer ist begeistert: „Was? So etwas wird aussortiert? Das ist super. Das nehme ich gleich mit.“ „So soll es sein“, meint Mitverantwortliche Hildegard Nauwerck-Feirle mit einem Lächeln. „Das Organisationsteam freut sich sehr, dass der letztjährige Rekord von rund 100 Besuchern nochmals übertroffen werden konnte. Es ist schön zu sehen, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird“, so Nauwerck-Feirle. Attac-Mitglied Markus Schababerle fände es schön, wenn sich das Konzept in weiteren Ortschaften realisieren ließe: „Wir sind auch gerne bereit, Starthilfe zu geben.“

Die übriggebliebene Kleidung wird an die Kleiderkammer Tettnang gespendet. Aufgrund der großen Besucherzahl war in diesem Jahr auch eine finanzielle Spende an die Amano-Schule in Sambia möglich.