Mehr als 120 Läufer starten für den guten Zweck

Brochenzell - „Die Strecke ist schön ausgesucht“, lobt Timo Konkol, der in der Schwäbischen Zeitung vom Brochenzeller Christbaumlauf erfahren hat. Zehnmal will er die anderthalb Kilometer lange Runde bewältigen. „Ich wollte sowieso laufen und so ist es auch noch für einen guten Zweck“, sagt er. Laufen und spenden wollen viele – auf dem Waldparkplatz am Gunterbach ist es am Samstag beim 18. Christbaumlauf des VfL Brochenzell richtig voll.

750 Mal gehen große und kleine Sportler bei den Streckenposten durchs Ziel und holen sich einen Stempel auf ihrer Laufkarte ab. Sie wandern, spazieren, joggen oder rennen Kilometer um Kilometer. Flott unterwegs sich auch viele Jugendliche vom VfL Brochenzell in ihren roten Trikots. Kinder und Jugendliche haben mit Eltern und Großeltern Sponsorenverträge geschlossen. Die Jugend läuft, die Älteren zücken die Geldbörse. Auch viele Erwachsene laufen mit und zahlen selbst für den guten Zweck in die Spendenkasse.

Fleißig klackern die Walkingstöcke einer Herrengruppe über den Weg. Stark sind auch Gemeinderat und Verwaltung beim Christbaumlauf am Start, hatte doch Bürgermeisterin Elisabeth Kugel versprochen, ihren Einsatz als Sponsor zu unterstützen. So motiviert kommen tatsächlich 43 Runden zusammen – drei davon absolviert die Bürgermeisterin höchstpersönlich und verspricht: „Weil ich die Aktion so gut finde, sponsere ich jede unserer 43 Runden mit zwei Euro.“ Insgsamt tragen mehr als 120 Läufer zum Ergebnis bei, Vereinsvorstand Josef Brugger, einer der Erfinder des Brochenzeller Christbaumlaufes, berichtet.

Am Ziel stärken sich Sportler und Sponsoren mit Wurst und Waffeln. Mit Punsch und kühlen Getränken löschen nicht nur die Läufer ihren Durst. Weihnachtsmelodien, gespielt in großer Besetzung vom Musikverein Brochenzell, sorgen für festliche Stimmung. Der Förderverein Humpisschloss und der Fanfarenzug Brochenzell haben die Veranstaltung durch Sachspenden unterstützt.

Damit noch mehr für den guten Zweck zu Buche schlägt, haben 13 Firmen spontan zugesagt, jede gelaufene Runde mit einem zusätzlichen Bonus zu belohnen. Noch sind nicht alle Spenden ausgezählt. Eine Hälfte des Geldes stellt der VfL Brochenzell in diesem Jahr dem Sozialfonds der Gemeinde Meckenbeuren zur Verfügung. Die andere Hälfte bekommen die Krankenhausclowns. Vorsitzende Petra Spornik freut sich, dass so viele Menschen gekommen sind und lobt besonders die Vereinsmitglieder, die vor Ort unermüdlich im Einsatz sind. In diesem Jahr hat der Sportverein den Lauf ganz allein organisiert. „Ich freue mich, dass wir das geschafft haben. Wir machen es nächstes Jahr wieder“, sagt sie.