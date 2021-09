„Medizin am Gleis“ widmet sich der Schmerztherapie

Beim zweiten Vortrag in der Reihe „Medizin am Gleis“ im Kulturschuppen in Meckenbeuren stehen am Mittwoch, 22. September, ab 19 Uhr chronische Schmerzen und deren Therapien im Mittelpunkt, teilt der Medizin Campus Bodensee mit.

Dr. Gerald Asshoff, Leitender Arzt der Sektion multimodale Schmertherapie am Klinikum Friedrichshafen, referiert über „Schmerzen – wann ist eine stationäre multimodale Schmerztherapie notwendig?“ und widmet sich darüber hinaus der Thematik „wenn Tabletten Kopfschmerzen machen“. Im Anschluss daran steht der Leiter der Praxis Schmerzmedizin Bodensee für Fragen zur Verfügung.

Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des Medizin Campus Bodensee, ist wie immer kostenfrei. Gegenwärtig gibt es, Inzidenzabhängig, keine Platzkapazitäts-Einschränkungen. Jedoch ist der Eintritt zu den Vorträgen nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich. Die aktuellsten Informationen und Termine finden sich auf der Webseite www.medizin-campus-bodensee.de

Der nächste „Medizin am Gleis“-Termin ist am Mittwoch, 29. September. Dann werden die Chefärzte Professor Dr. Christian Arnold und Privatdozent Dr. Thorsten Lehmann „Das Bauchzentrum (Viszeralmedizin) – gutartige und bösartige Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse am Medizin Campus Bodensee“ vorstellen.