„Medizin am Gleis“ thematisiert das Kreuz mit dem Kreuz

Die Reihe „Medizin am Gleis“ im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren wird am Mittwoch, 20. Juli, um 19 Uhr fortgesetzt. Das Thema sind Wirbelsäulenerkrankungen.

Der neue Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, orthopädische Chirurgie und Endoprothetik des Medizin Campus Bodensee (MCB), Professor Dr. Ludwig Oberkircher, ist ein ausgewiesener Wirbelsäulen- und Trauma-Experte. Im laienverständlichen Vortrag wird zunächst die Anatomie der Wirbelsäule im Mittelpunkt stehen, bevor Professor Oberkircher die unterschiedlichen Therapiemöglichkeiten aufzeigt, die es für verschiedene Wirbelsäulenerkrankungen gibt, heißt es in einer Vorschau des MCB. „Die Wirbelsäule ist sehr facettenreich in der Diagnose und in der Therapie. Wir Ärzte müssen immer verschiedene Spuren verfolgen, um die Heilung eines so komplexen Teil des Skeletts fördern zu können“, so Professor Oberkircher, der im Anschluss an seinen Vortrag für Fragen aus der Zuhörer zur Verfügung stehen wird.

Der Eintritt zu „Medizin am Gleis“, der Vortragsreihe des Medizin Campus Bodensee im Kulturschuppen Meckenbeuren ist wie immer frei. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Der nächste „Medizin im Gleis“-Termin nach den Sommerferien ist für den Mittwoch, 14. September, geplant. Dann werden Chefarzt Professor Dr. Jochen Wöhrle und weitere Leitende Ärzte der Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin Aktuelles zum Thema „Herzgesundheit“ vortragen.