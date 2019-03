Zum 18. Mal steht der März in ganz Deutschland im Zeichen der Darmkrebsvorsorge. Ein ganzes Netzwerk an Organisationen, Medien und Kliniken macht sich stark für das wichtige Thema Darmkrebsvorsorge. Jährlich sterben allein in Deutschland rund 26 000 Menschen an den Folgen einer Darmkrebserkrankung, dabei kann man kaum einer Krebsart so leicht vorbeugen und durch Früherkennung könnten nahezu alle Darmkrebsfälle verhindert oder geheilt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Medizin-Campus Bodensee (MCB).

Der MCB setzt mit einem Darmkrebs-Themenabend im Rahmen seiner Vortragsreihe „Medizin am Gleis“ am Mittwoch, 20. März, ab 19 Uhr im Kulturschuppen am Bahnhof Meckenbeuren auf Aufklärung. Gleich drei Referenten werden in kurzen und verständlichen Vorträgen zum Thema „Darmkrebs: Häufig vermeidbar, häufig heilbar!“ sprechen, heißt es weiter.

Drei Referenten – drei Themen

Um die Vorsorge-Darmspiegelung – „die beste Möglichkeit Darmkrebs zu verhindern“ – geht es im Vortrag von Dr. Birgit Euchenhofer, internistische Gemeinschaftspraxis Friedrichshafen. Darüber, dass „moderne medikamentöse Tumortherapien Darmkrebs heilen können“, spricht Prof. Dr. Dr. Frank Mayer, onkologische Schwerpunktpraxis und Tagesklinik Friedrichshafen. Beide Referenten sind Partner des zertifizierten Darmzentrums am Klinikum Friedrichshafen, das von Privat-Dozent Dr. Thorsten Lehmann, Chefarzt und Zentrumsdirektor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie Friedrichshafen/Tettnang geleitet wird. Er selbst spricht bei Medizin am Gleis über „Minimalinvasive Tumorchirurgie bei Darmkrebs“, also darüber, wie modernste Technik die Lebensqualität und die Heilungschancen bei Darmkrebs erhöhen können.