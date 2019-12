Meckenbeurer Weihnachtsmusik aus aller Welt

Beliebte Weihnachtslieder, festliche Klassiker, Musik aus Afrika, spanische Klänge und das „Transeamus“ mit lateinischem Text. Die Besucher der 38. Meckenbeurer Weihnachtsmusik erlebten am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Kirche St. Maria ein stimmungsvolles und abwechslungsreiches Konzert.

„The Spirit“ ist eine Melodie mit Ohrwurmpotential. Mit dem feierlichen Stück eröffnete das Akkordeonorchester Meckenbeuren die 38. Auflage der Weihnachtsmusik in der vollen Kirche St. Maria. Pfarrer Josef Scherer erinnerte in seinem Grußwort an die Geburt Christi. Er bedankte sich in bei allen Sängern und Musiker, die das Konzert in diesem Jahr auf die Beine gestellt haben und bei der Familie Keckeisen für die Organisation. Scherer riet den Zuschauern sich musikalisch in die Freude der Weihnachtszeit mitnehmen zu lassen.

Das fiel den Besuchern nicht schwer bei dem vielseitigen Programm. Von der Empore der Kirche sorgte das Akkordeonorchester mit dem nachdenklichen Stück „Morning“ für festliche Stimmung. Mit „The Rose“ verabschiedeten sich die Akkordeonspieler in einem furiosen Finale von ihren Zuhörern.

Musikalische Entführung

Der Da Capo Chor unter der Leitung von Gaby Ilg entführte die Zuhörer mit „Hambani Kahle“ nach Afrika und intonierte anschließend „Good News“ ein traditionelles Spiritual. Nicht nur stimmlich in Bewegung kam der Da Capo Chor bei „Rocking around the Chrismas Tree“. „Merry Christmas“ wünschten die Sänger im Chor.

Ein junger Cello-Spieler und ein älterer Mann mit einer Mundharmonika nahmen anschließen als Ensemble „MuhaCello“ den Platz vor dem Altar ein. Das Duo begeisterte mit der wunderschön auf der Mundharmonika vorgetragenen Melodie von „Amacing Grace“, dem bekannten und beliebten englischen Lied. Beim Forellenquintett von Schubert glaubten viele Zuhörer ein munteres Fischlein über die Stromschnellen springen zu sehen. Und was wäre ein Weihnachtskonzert ohne ein „Ave Maria“, das in diesem Jahr ebenfalls vom Mundharmonikaspieler vorgetragen wurde.

Bei „Stille Nacht“ spielten Cello und Mundharmonika dann wieder zusammen.

Als weiterer Höhepunkt der Weihnachtsmusik erklang „Machet die Tore weit“ gesungen vom Kirchenchor St. Maria unter der Leitung von Susanne Brugger. Die Dirigentin verstand es, in dem Stück die verschiedenen Stimmlagen des Chores zur Geltung zu bringen. Die Weihnachtshymne tönte durch das Kirchenschiff. Mit „Freu dich Erd und Sternenzelt“ brillierte der Chor zur Freude der Zuschauer auch bei der bekannten Melodie.

Die zahlreichen Sänger des Kirchenchores machten in ihrer Mitte Platz für Wolfgang Dennenmoser und zwei seiner Gitarrenschüler. Sie füllten die Kirche bei „Farruca“ mit spanisch anmutenden Klängen. Mit dem „Rondo“ entführten die Musiker in die Zeit der festlichen Schreittänze. Mit der „Sarabande“ spielten die Nachwuchskünstler schließlich noch eine zarte getragene Melodie.

Zum Abschluss erfreute der Kirchenchor St. Maria mit dem wunderschönen Transeamus. Bei dem schlesischen Kirchenlied, das in lateinischer Sprache gesungen wird, kamen die jubilierenden Stimmen der Chordamen ebenso schön zur Geltung wie die hervorragenden Bass- und Bariton Sänger des Chores.

„Möge das Geheimnis von Weihnachten unsere Seele erheben“, wünschte sich Pfarrer Josef Scherer. „Und jetzt dürfen Sie mitsingen“, ermunterte er die Konzertbesucher. Für einen feierlichen Ausklang sorgten beide Chöre zusammen als sie „Oh du fröhliche“ anstimmten. Laut und kräftig erklang das bekannte Weihnachtslied im ganzen Kirchenschiff. Das Publikum dankte allen Mitwirkenden mit anhaltendem Beifall und füllte die Spendenkörbchen, sodass 1078 Euro zusammenkamen. Das Geld soll teils der Pater-Berno-Stiftung zufließen und bei der Finanzierung des renovierten Kirchendaches von St. Maria helfen.