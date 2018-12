Meckenbeurer Verein will Kindern in Guinea eine Perspektive geben

Menschen in verarmten Ländern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und gleichzeitig Fluchtursachen zu bekämpfen, darauf zielt die Schwäbische Zeitung mit der Weihnachtsaktion „Helfen macht Freude“ ab. Auch Djarama, ein gemeinnütziger Hilfsverein mit Sitz in Meckenbeuren, soll dabei zum Zuge kommen.

„Unser Engagement für Kassery in Guinea soll dazu beitragen, dass vor allem die jungen Menschen dort eine Zukunftsperspektive haben, in ihrer Heimat bleiben können und nicht fliehen müssen“, sagen Anke und Solomon Bah, die den Hilfsverein mit der deutschen Bezeichnung „Danke und Willkommen“ 2001 gegründet haben. Um die wichtigsten Grundbedürfnisse des Menschen, nämlich Wasser und Nahrung, zu erschließen und zu sichern, hat sich Djarama zum Ziel gesetzt, in Kassery, der Heimat von Solomon Bah, ein möglichst dichtes Netz an Schöpfbrunnen zu schaffen und gebrauchsfähig zu halten. Denn je höher die Brunnendichte, desto kürzer würden die Wege für die Menschen bei der täglichen Beschaffung von Wasser. So bleibe mehr Zeit für Bildung und Existenzsicherung.

Gerade in der Bildung sehen die Mitstreiter um Anke und Solomon Bah den Schlüssel für ein besseres Leben im westafrikanischen Guinea. „Um die Welt gestalten zu können, müssen wir sie verstehen. Um die Welt verstehen zu können, brauchen wir Bildung“ – dieser Überzeugung folgend bauten Mitglieder des Vereins zusammen mit den Dorfbewohnern 2014 ein Schulhaus in Kassery. Die neue Schule ersetzt eine baufällige Hütte. Gut 100 Mädchen und Buben können im neuen Gebäude unterrichtet werden. Obgleich es sich um eine staatliche Grundschule handelt, finanziert der Verein einen weiteren Lehrer, damit wenigstens in zwei Klassen differenziert unterrichtet werden kann. Zugewiesen sind der Schule in Kassery an sich drei Lehrkräfte, allein die Besetzung der Stellen erweist sich als schwierig. In die entlegene Küstenregion in der Präfektur Telimele möchte kaum ein Lehrer ziehen. Nachhilfeunterricht in der 250 Kilometer entfernten Haupt- und Millionenstadt Conakry zu geben, ist für viele Lehrer attraktiver. Um diesem Standortnachteil und der daraus resultierenden Landflucht entgegenzuwirken und um die Bedeutung von Bildung für die Kinder vor Ort zu unterstreichen, hat Djarama vor zwei Jahren ein Lehrerhaus in Schulnähe gebaut – ausnahmslos mit Arbeitern und Helfern aus der Region.

Aktuell stehen im Schulgebäude Sanierungs- und Reparaturarbeiten an, die den Hilfsverein vor große finanzielle Herausforderungen stellen. Fenster, Türen sowie das Dach müssen repariert werden und vor allem die Schulbänke, bislang gänzlich aus Holz, sollen Metallgestelle bekommen. So soll der ständige Befall des Inventars durch Holzschädlinge eingedämmt werden. Eine weitere große Aufgabe steht mit dem Ersatzbau von Brunnen an. Auch im westafrikanischen Guinea zeigt der Klimawandel erste Spuren. Die Starkregen nehmen zu und so wurden in den vergangenen Jahren bereits fünf der 17 Brunnen unterspült und zerstört. Die Brunnen müssen neu gebaut werden. „Die Aufgaben werden nicht weniger, die Projekte müssen abgesichert werden, damit das Begonnene weiter bestehen und nachhaltig wirken kann“, sagen Anke und Solomon Bah. Geplant ist zudem der Bau einer Holzwerkstatt sowie einer Näherei, um den Schulabgängern eine Basis für ihre berufliche Entwicklung geben zu können.

Spende können helfen, die Lebensqualität der Menschen und vor allem der Kinder in Kassery zu verbessern und ihnen Zukunftsperspektiven zu verschaffen.