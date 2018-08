Meckenbeurer strampeln um die Erde

Mehr als verdoppelt haben die Teilnehmer aus Meckenbeuren ihre „Ausbeute“ beim Stadtradeln: Waren sie im Vorjahr für rund 20 000 Kilometer „gut“ gewesen, so summierte sich dies in den drei Wochen im Juni auf 42216 Kilometer. Ein Ergebnis, das in die insgesamt 110 000 Kilometer einfloss, die der Bodenseekreis bei seiner ersten Teilnahme an der Aktion aufwies.

An exakt 21 Tagen haben 16 Teams aus Meckenbeuren am Stadtradeln teilgenommen – dies bereits zum siebten Mal. In nüchternen Zahlen: 42216 Kilometer wurden geradelt und eingetragen – und somit 5995 Kilogramm Kohlenstoffdioxid eingespart. Dafür haben sich 202 Radler registrieren lassen, davon stammen etliche aus vier Schulklassen.

Für alle Teilnehmer, die mehr als 100 Kilometer aufweisen, hatte die Gemeinde einen kleinen Anreiz gesetzt. Preise waren ausgelobt und wurden nun beim Bahnhofsfest verlost. So erhält Thomas Ratzmann (unterwegs für „Die Lochis“ aus Lochbrücke, 127,9 Kilometer) zwei Radtaschen im Stadtradel-Design von Ortlieb. Über einen Helm-Gutschein bei Saikls darf sich Rafael Arnold freuen („Die Hoffnung stirbt zuletzt, 103 km), über einen Einkaufsgutschein für Meckenbeuren in Höhe von 50 Euro Daniel Packmohr vom „Offenen Team (212,1 km).

Ebenso wurde der Nachwuchs animiert teilzunehmen – was für das Bildungszentrum in Buch gilt, da die Fahrradprüfung ja erst im Lauf von Klasse 4 abgelegt wird. Als Klassenpreise gab es: 150 Euro für die 5d (3619 km), 100 Euro für die 6b (2244 km) und 50 Euro für die 6a. Mit 1520 Kilometern lag sie knapp vor der Klasse 5b mit 1013 km.

Auf den Zeitpunkt kommt es an

„Ich bin sehr zufrieden“, zog Bernadette Pahn gestern auf SZ-Anfrage Bilanz. Die Stadtradel-Koordinatorin führte die starke Zunahme gegenüber 2017 (damals 20 000 Kilometer durch 91 Radler in 13 Teams) auch auf den früheren Zeitpunkt zurück. Lag der diesmal bei 11. Juni bis 1. Juli, so war das Stadtradeln im Herbst 2017 von Wetterpech begleitet gewesen.

Und was den Nachwuchs angeht: „Toll, dass die Schulklassen mitgemacht haben“, findet es Bernadette Pahn und hofft darauf, dass sich – in Absprache mit dem Bildungszentrum – die Resonanz 2019 noch steigern lässt.

Der Homepage www.stadtradeln lässt sich auch entnehmen, welche Teams 2018 in Meckenbeuren am Start waren. Da sind die „Asphaltschnecken aus Sammletshofen“ und die Wurzelkinder ebenso aufgelistet wie der Gemeinderat und das Rathaus-Team oder die Initiative Wir in Hegenberg und „Pauls Drahteseltreiber“. Mit 8.880,8 kamen die meisten Kilometer vom „offenen Team“, dem sich 25 aktive Radsportfreunde anschlossen.

Übrigens gibt es auch fürs Stadtradeln ein Rekordjahr – 2013 war dies gewesen, als deutschlandweit alle Rekorde purzelten. Damals wurden deutschlandweit 13 Millionen Kilometer für den Klimaschutz erstrampelt worden. Die Meckenbeurer Stadtradler steuerten 95 500 Kilometer bei. In der Wertung „Radkilometer pro Einwohner“ belegte die Schussengemeinde damals deutschlandweit Platz 2 (mit 497 Teilnehmern in 30 Teams).

BLCIK:

Der Bodenseekreis ist dieses Jahr erstmals bei der internationalen Kampagne Stadtradeln dabei: Vom 11. Juni bis 1. Juli waren die Bewohner des Landkreises aufgerufen, Teams zu bilden und so viele Alltagswege wie möglich mit dem Rad zu absolvieren.

Eingeflossen in die letztlich 110 000 Kilometer im Bodenseekreis sind sowohl jene 42 000 aus Meckenbeuren als auch die rund 38 000 aus Friedrichshafen. Hier steuerte allein das 46-köpfige Team „ZF: Ziemlich Flott“ rund 12 400 der insgesamt 38 000 Kilometer bei.

Hinzu kamen rund 30 000 Kilometer, die von Teams aus dem Landkreis und dessen (nicht teilnehmenden) Kommunen stammen. Dazu zählte etwa „Biken_Laut_Ausschreibung“, hinter dem das Bau- und Liegenschaftsamt des Landkreises steht, ebenso wie die Bodenseeschule St. Martin oder die VAUDEler on Tour (Tettnang).

Dass „von sich aus“ 492 Menschen im Bodenseekreis am Stadtradeln teilgenommen haben, macht Robert Schwarz als größten Erfolg der Erstauflage anno 2018 fest. Der Pressesprecher des Landratsamts sieht einen „guten Einstieg“ in das Thema und geht davon aus, dass der Landkreis auch im Jahr 2019 mit an Bord ist – es gibt keinen Grund, der dagegen spricht.“ Vielmehr äußert Schwarz die Hoffnung, dass sich im nächsten Jahr vielleicht noch weitere Kommunen beteiligen.

Insgesamt stehen 110 714,8 Kilometer zu Buche – woraus eine Vermeidung von Kohlenstoffdioxid errechnet wird, die sich auf 15 721,5 Kilogramm beläuft.

In ganz Deutschland sind es 877 teilnehmende Kommunen anno 2018, für die 293 139 registrierte Radler in 18231 Teams ins Rennen gehen.