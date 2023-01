Meckenbeurer Sternsinger toppen Ergebnis aus Vor-Corona-Zeit

Mit zwei tollen Nachrichten haben die 127 SternsingerInnen der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren bei den unter dem Motto „Dank der Sternsinger“ stehenden Gottesdiensten in St. Maria, St. Verena und St. Jakobus am Dreikönigstag aufgewartet. Zum ersten war die Zahl der Sternsingergruppen wieder auf das Vor-Corona-Niveau von 2020 geklettert. Diese erfreuliche Tatsache spiegelte sich denn auch in einem überraschenden Gesamtergebnis von 28.777,10 Euro (2020: 27.081 Euro) wider.

Das Sternsingerlied „Kinder können was bewegen, Kinder können Segen sein“ sei durch das gemeinsame Engagement der Sternsinger und Begleiter sichtbare Realität geworden, so Robert Ege, der zusammen mit seiner Frau Esther sowie Anja und Stefan Rudhart die Spendenaktion in St. Maria organisiert. In 14 Gruppen waren die 55 Sternsinger mit ihren 21 Begleitern nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder unterwegs. Erfreut zeigte sich das Orgateam über 15 Neuzugänge bei den St. Maria Sternsingern.

Komplett neues Team leitet 2023 in die Brochenzell die Aktion

Darüber, dass im Gemeindegebiet Kehlen erneut 44 Sternsinger in zwölf Gruppen von Haus zu Haus zogen und dies sehr erfolgreich, herrschte Freude bei Anja Badent, die dem Organisationsteam in St. Verena Kehlen vorsteht: „Wir haben es in diesem Jahr mit einem echten Generationswechsel bei den Sternsingern und Begleitern zu tun gehabt. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, und wir sind wieder in alter Stärke da.“

Unter einem guten Stern steht die Aktion in den drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Meckenbeuren. (Foto: gä)

Mit Heiko Traub und Noah Fuchs leitete in St. Jakobus ein komplett neues Team die Sternsingeraktion 2023. Dies mit großem Erfolg, denn wie in St. Maria und St. Verena konnten auch die sieben Brochenzeller Sternsingergruppen und ihre Begleiter das Vor-Corona-Ergebnis deutlich toppen. Entsprechend erfreut und zufrieden äußerte sich Noah Fuchs in einem Statement: „Uns hat es echt Spaß gemacht, und wir freuen uns sehr, dass uns in Brochenzell so viel Hilfe angeboten wurde. Das hat uns die Arbeit sehr erleichtert.“

Weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder

Beeindruckt und dankbar zeigten sich die Begleiter und Organisatoren aller drei Kirchengemeinden gegenüber den Bürgern vor Ort, sei doch die Spendenbereitschaft trotz schwieriger Zeit, hoher Inflation und angesagtem Sparen nach wie vor ungebrochen. Auch die Sternsinger selbst gingen bei der Aktion nicht leer aus. So wurden sie reichlich mit Süßigkeiten und einem Abschlussfest für ihr Engagement belohnt.

Die Sternsinger-Aktion, die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder, stand unter dem Leitwort „Kinder stärken, Kinder schützen“. Mit dem Spendengeld soll Kindern in armen Ländern vor allem Schulunterricht ermöglicht und so die Chancen für einen auskömmlichen Beruf erhöht werden.