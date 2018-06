Meckenbeurer spielen jetzt in der „Nationalmannschaft“

Zum Bundeswettbewerb sind Marius Jonasson, Tim Vögele, Hanna Abt und Moritz Nussbaumer Ende Mai nach Lübeck gefahren und haben sich beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ auch an Deutschlands musikalischer Spitze hervorragend geschlagen. Nun lockt die Einladung vom Bundesjugendorchester – also von der Nationalmannschaft, wie Musikschullehrer Claus Furchtner mit Stolz berichtet.

Seit vielen Jahren macht sich die Musikschule Meckenbeuren einen sehr guten Namen beim renommiertesten Musikförderprojekt Deutschlands. So auch in diesem Jahr. Die vier jungen Schlagzeuger von Musiklehrer Claus Furchtner waren es Ende Mai, die ihrer Musikschule wieder einmal alle Ehre machten. 22 Punkte erspielten sich Hanna Abt und Moritz Nussbaumer, die sich perfekt ergänzten, auf Bundesebene. Moritz Nussbaumer beschreibt Claus Furchtner als fantastischen Pauker, und Hanna Abt mache das Duo mit sehr schönen Phrasierungen und Linien perfekt.

Es war spannend“, sagen die beiden Musiker , von der langen Fahrt nach Lübeck bis hin zum Auftritt dort, der Moritz das Gefühl vermittelte „Du wirkst hier einfach wichtiger“.

Die volle Punktzahl von 25 erspielten sich dort Marius Jonasson und Tim Vögele. „Ich hab’s gewusst“, freute sich da Claus Furchtner. Er hatte gewettet, dass sie ihre Prüfung mit Bestnoten bestehen und dass auf diesen Bundeswettbewerb auch die Einladung zum Bundesjugendorchester folgt. Diese kam dann auch für alle vier jungen Schlagzeuger der Musikschule. „Damit gehört ihr zur Elite Deutschlands, quasi zur Nationalmannschaft“, machte er seinen begabten Schützlingen am Mittwoch beim Fototermin deutlich. Zum zweiten Mal war Marius Jonasson beim Bundeswettbewerb dabei und Tim Vögele zum dritten Male. „Das ist einfach nur cool“, freuten sie sich, „und richtig toll, das alles zu erleben. Denn hier ist man schon am Ziel angekommen und kann es einfach laufen lassen.“

Auch fürs Preisträgerkonzert gleich danach hatten sie sich damit nominiert, was leider aus Krankheitsgründen für sie ausfallen musste.

Für den Wettbewerb qualifiziert war auch Julian Eberhard an der Tuba, der leider aus Krankheitsgründen nicht antreten konnte. „Die herzlichsten Glückwünsche spricht ihnen allen Musikschulleiter Jörg Scheide aus und sieht in den begabten jungen Musikern eine Leuchtturmfunktion. „Sie zeigen, wie man mit Engagement und Ehrgeiz sehr viel erreichen kann. Das nehmen sie mit in alle Bereiche ihres Lebens hinein.“ (wie)