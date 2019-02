Meckenbeurer Senioren sind in Fasnetsstimmung

Zum traditionellen „Fasnets-Kaffee-Kränzle“ sind am Donnerstag die Senioren ins Gemeindehaus St. Maria eingeladen gewesen. „Kommet mit me schnike Hut, des isch glei für d’Stimmung gut“ – mit diesen Worten hatten Inge Herbst und Manfred Keckeisen zu einem beschwingt fröhlichen Nachmittag eingeladen.

Dass die Erwartungen nicht enttäuscht und von Anfang an Bombenstimmung im voll besetzten Gemeindehaus herrschte, dafür sorgte das Musikerduo Alfredo und Raphaelo (Alfred Rupp und Raphael Thiel) mit Oldies und Musik zum Schunkeln und Tanzen. In die Bütt stiegen Gemeindereferentin Martina Andric-Röhner mit „Männerleid und Frühjahrsputz“ sowie Manfred Keckeisen als Rentner mit viel, viel Zeit. Viel Applaus und Süßigkeiten ernteten die Kinder des St. Maria Kindergartens für ihre erfrischenden Tänzchen, bevor eine Polonaise den Saal komplett in Bewegung brachte. Mit geradezu akrobatischen Vorführungen und Tänzen begeisterten die Kleine Garde aus Brochenzell wie auch die Cheerleaders aus Kehlen.