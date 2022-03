Meckenbeurer Schussenputzete geht mit Einschränkungen über die Bühne

Die Gemeinde- und Schussenputzete der Gemeinde Meckenbeuren und des Angelsportvereins Meckenbeuren-Kehlen findet im Jahr 2022 aufgrund der Pandemielage erneut zeitlich entzerrt an den beiden Wochenenden 12./13. und 19./20. März statt. Alle Bürgerinnen und Bürger, Familien und Vereine sind eingeladen, das Gemeindegebiet von Müll und Unrat zu befreien.

Und so funktioniert es: Startpunkt ist das Vereinsheim des ASV Meckenbeuren-Kehlen, das sich linkerhand am Ende der Altmannstraße nahe dem Meckenbeurer Bach befindet. Hier liegen auch die Streckenpläne aus. Doch bevor gesammelt wird, tragen die Teilnehmenden in eine Liste ein, auf welcher Strecke sie sammeln. Zudem liegen hier Müllsäcke für die Sammler bereit samt der Information, wo der gesammelte Müll abgeliefert werden kann.

Nicht fehlen dürfen die Hinweise zur Sicherheit: Handschuhe und Warnweste sind mitzubringen, heißt es, und: „Bitte achten Sie insbesondere beim Sammeln entlang von Straßen und Gewässern auf Ihre Sicherheit! Die gültigen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten.“