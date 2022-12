Meckenbeurer schnuppern einen Tag lang Arbeitsluft

Schüler jobben einen Tag lang in einem Betrieb in Meckenbeuren und spenden den Lohn anschließend an einen guten Zweck – So funktioniert die Aktion „Mitmachen Ehrensache“. In diesem Jahr war der Name erneut Programm, auch die Klassen 7a und 7b des Bildungszentrums Meckenbeuren beteiligten sich an der Aktion.

Insgesamt 38 Schülerinnen und Schüler haben laut Pressemitteilung der Gemeinde Anfang Dezember bei der Aktion mitgemacht. Das landesweite Projekt bietet Jugendlichen, Klassen- und Gruppenverbänden die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig Arbeitsluft zu schnuppern. Indem die Arbeitgeber einen kleinen Lohn zahlen, unterstützen sie die Idee und können sich gleichzeitig als attraktiven Betrieb vorstellen.

Auch Gemeinde macht erstmals mit

Bürgermeister Georg Schellinger bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern im BZM und überbrachte jedem ein kleines Adventspräsent. „Ihr könnt stolz sein, dass ihr euch getraut habt“, lobte er deren Einsatz. Anschließend berichteten die Jugendlichen, wo sie gearbeitet hatten und wie sie eingesetzt waren.

Zwei Siebtklässlerinnen hatten die Weihnachtsgeschenke für die 300 Mitarbeitenden einer Firma vorbereitet, andere waren im Lager oder in der Produktion tätig gewesen. Eine Schülerin hatte ihrer Oma in der Landwirtschaft geholfen. Die Aufgabenbereiche waren vielseitig, jeder hat etwas mitgenommen und konnte die Arbeitswelt etwas kennenlernen – darin waren sich alle in ihren Berichten einig.

Spendenzweck wird noch gesucht

Auch die Gemeinde beteiligte sich erstmalig als Arbeitgeberin an der Aktion. Fünf Schülerinnen und Schüler arbeiteten in den Kindergärten, in der Gemeindebücherei oder im Bauhof mit. „Alle Jugendlichen, die dieses Jahr einen Platz wollten, haben auch einen bekommen“, berichtet Hanim Heim von der BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung GmbH, die das Projekt an der Schule koordiniert.

Wohin das erwirtschaftete Geld gehen soll, darüber wollen sich die Schülerinnen und Schüler innerhalb ihrer Klasse noch Gedanken machen. Im vergangenen Jahr ging die Spende an die Drachenkinder. Der Dank gehe auch an die zwölf Meckenbeurer Betriebe, die Plätze zur Verfügung gestellt haben, sowie an die Familie Nadler von Rewe, die gemeinsam mit der Gemeinde die Adventsgeschenke gesponsert habe, schreibt die Gemeindeverwaltung weiter.