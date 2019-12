Meckenbeurer Schüler engagieren sich für die Tafel

Erfolgreich verlaufen ist am Samstag die 21. Aktion der Tettnanger Tafel „Kauf eins mehr“, bei der sich wiederum Schülerinnen und Schüler des Meckenbeurer Bildungszentrums sowie der Realschule Tettnang engagiert hatten. Gesammelt wurden die gespendeten Lebensmittel bei Rewe, Feneberg und Lidl in Meckenbeuren sowie beim Kaufland in Bürgermoos.

Der Vorsitzende der Tettnanger Tafel, Diakon Michael Hagelstein, findet die jährliche Spendenaktion „Kauf eins mehr“ richtig klasse. „Wir bekommen durch die Aktion ein vielfältigeres Warenangebot und können in unserem Laden Waren länger vorhalten, was durch die normalen meist schnell ablaufenden Lebensmittelspenden nicht möglich ist.“ Sein Dank gilt neben den Spendern und den Mitarbeitern im Verein den Schülerinnen und Schülern für deren Engagement.

Seit Jahren organisiert Lehrerin Edeltraud Wösle die Aktion seitens des Meckenbeurer Bildungszentrums. Auch sie freut sich vor allem darüber, dass ihre Achtklässler gerne und mit großem Eifer daran teilnehmen würden. Die Tettnanger Tafel . ist ein von den katholischen und evangelischen Kirchen sowie dem DRK Tettnang getragener Verein und eine von rund 920 Tafeln deutschlandweit. Ziel ist es, bedürftigen Menschen in Tettnang, Meckenbeuren, Neukirch und Umgebung zu helfen.