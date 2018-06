Meckenbeurer Reiter erringen Top-Plätze

Strömender Regen und glitzernde Pfützen am Wochenende auf dem Dressurplatz: Dennoch hat Heidi Niggls Wallach Sarentino die Nerven behalten und tanzte mit seiner Reiterin vom Reit- und Fahrverein Weiler am Samstag in Leutkirch-Diepoldshofen souverän zum Sieg in der auf Kandare gerittenen L-Dressur. Auch andere RFV-Teilnehmer aus Weiler brachten gute Ergebnisse von Reitturnieren mit.

Sophia Schneider sicherte sich in Diepoldshofen eine grüne Schleife im A-Punkte-Springen. Einen sehr erfolgreichen Start in die neue Turniersaison hatten die Reiter des Reit-und Fahrvereins Weiler auch bei den beiden großen Turnieren in Neustadt an der Weinstraße und in Leutkirch-Haid. Wer sich in einem Feld von 59 Startern an die Spitze setzt, hat allen Grund zur Freude: Katharina Schell vom Meckenbeurer Reitverein gewann in Neustadt an der Weinstraße auf „Therona Contendra H“ gleich das erste L-Springen.

Über Siege und Platzierungen entscheiden in den Zeitspringen lediglich Sekundenbruchteile. Eine Wendung, die etwas enger geritten wird, als es die Konkurrenz wagt, ein Zulegen im Galopp, wo es die Distanz zum nächsten Sprung erlaubt – auch die anderen Reiter des Reit- und Fahrvereins Weiler schlugen sich wacker in Neustadt an der Weinstraße. Jürgen Engenhart konnte sich in dem mit 74 Startern gut besetzten L-Zeitspringen am zweiten Turniertag auf Quanta den sechsten Rang erkämpfen. Mit seinem Nachwuchspferd „New Quidams Hope„ freute er sich im M-Springen über einen guten elften Platz und ließ damit mehr als 50 Konkurrenten hinter sich. 68 Starter waren auch am Samstag zum L-Zeitspringen angetreten. Claudia Rankel gelang es, bei der Siegerehrung gleich für zwei Pferde Schleifen einzusammeln. Sie kam auf ihrer Stute Contessa auf Rang vier und platzierte sich auf Collin auf Rang sechs. Im Stil-L-Springen konnte sie sich noch Platz sieben sichern. Sehr erfolgreich war das Turnierwochenende in Neustadt auch für Sophia Schneider, die auf Arizona den dritten Platz im A** Springen und den fünften Platz im Stil-L Springen belegte. Beim Turnier in Leutkirch Haid errang Susanne Heider auf „Esprit“ den vierten Platz in der A-Dressur. „Fast bis zum Schluss war ich sogar auf Platz zwei. Die letzten beiden Starter waren dann doch noch besser. Über Platz vier freue ich mich auch sehr.“