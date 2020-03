Meckenbeurer rücken in der Corona-Krise zusammen

Die Corona-Krise hinterlässt Spuren in der Gesellschaft: Einerseits wird egoistisch gehamstert, während andererseits eine neue Welle der Hilfsbereitschaft die Gesellschaft durchflutet. Dass es nun an der Zeit ist, sich gegenseitig zu helfen, haben sich verschiedene Bürger in Meckenbeuren zum Motto gemacht: Sie initiieren Angebote, damit die Meckenbeurer einander unterstützen können.

Zwei Personen, die nun eine Plattform aufbauen, damit sich die Bürger helfen können, sind Steffi Vogel und Julia Huchler. Sie haben die Facebook Gruppe „We Care - Mecken-beuren“ gegründet. Mit ihr ist in Zeiten des Coronavirus eine Plattform für Nachbarschaftshilfe in Meckenbeuren entstanden.

Bereits nach 24 Stunden hat die Facebook Gruppe mehr als 200 Mitglieder, und viele Bürger bieten ihre Hilfe an. Das Feedback sei beeindruckend, so auch Initiatorin Steffi Vogel: „Innerhalb kürzester Zeit haben sich viele hilfsbereite Menschen in Meckenbeuren und Umgebung gefunden, die ihre Hilfe bei verschiedenen Tätigkeiten anbieten.“ Diese Angebote reichen von Einkäufen im Supermarkt, über Betreuung von Haustieren bis hin zu Besorgungen aus der Apotheke, die Meckenbeurer für Andere übernehmen.

Diese Hilfe sei gerade jetzt notwendig, stellte Julia Huchler fest, als sie beim Einkauf das rücksichtslose Verhalten von Kunden im Supermarkt miterlebte: „Das ist nicht meine Welt, wenn man sich gegenseitig die Lebensmittel aus dem Einkaufswagen klaut“, so Julia Huchler. Für sie war es der Impuls, ihre Hilfe anzubieten, damit gefährdete Personen nicht stundenlang in Warteschlangen im Supermarkt stehen müssen und mit der Initiative für Hilfsbereitschaft unter den Meckenbeurern zu sorgen.

Nach dem Modell von We Care Gruppen, die sich auch in Lindau, Markdorf und Ravensburg gegründet haben, bietet die Initiative nun eine Plattform, damit sich die Bürger miteinander vernetzen können. Alle Personen, die Hilfe brauchen, sollen die Angebote in Anspruch nehmen können. Die Gründe, weshalb eine Person Hilfe benötigt, seien egal, betonen die Initiatorinnen Julia Huchler und Steffi Vogel.

Damit die vielen Hilfsangebote der Meckenbeurer koordiniert werden können, gibt es verschiedene Wege, um Kontakt aufzunehmen: Zum einen können Hilfegesuche in der Facebookgruppe We Care - Meckenbeuren gepostet werden. Doch auch per E-Mail lässt sich Kontakt zu den Initiatorinnen aufnehmen, die dann Hilfe weitervermitteln können. Auch die Gemeinde Meckenbeuren unterstützt die Gruppe. Dort kann Margit Zanker telefonisch kontaktiert werden, sodass auch Mecken-beurer ohne Internetanschluss die Hilfeangebote in Anspruch nehmen können.

Doch nicht nur über die Facebook Gruppe We Care - Meckenbeuren, werden Bürger von Mitbürgern unterstützt. Der Hofladen Biegger bietet ab Donnerstag, 19. März, von Schwarzenbach aus einen Lieferservice für Kunden in Meckenbeuren, Eschach und Weißenau an. Der Gedanke sei auch hier, allen Personen, die nicht selbst einkaufen gehen können, zu helfen, erläutert Martina Biegger.

Ihr kam die Idee zum Lieferservice, weil sie den Menschen eine gesunde Ernährung ermöglichen will, ohne dass die Personen das Haus verlassen und sich so der Ansteckungsgefahr aussetzen müssen. Durch den geringen Mehraufwand, den der Lieferservice für die Familie bedeute, könne so vielen Menschen geholfen werden. Der Lieferservice ist ab einem Bestellwert von 10 Euro kostenlos und erhält im Vorfeld im Netz viele positive Rückmeldungen. Auch hier können Bestellungen telefonisch und per Mail aufgegeben werden. Diese sollte neben einer Auflistung der gewünschten Produkte außerdem die Adresse so wie die gewünschte Bezahlart beinhalten.