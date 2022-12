Meckenbeurer Musikschule lädt zum Adventskonzert in Kirche St. Maria

„Lasst die Instrumente klingen im Advent“ – unter diesem Motto lädt die Musikschule Meckenbeuren am Freitag, 9. Dezember, um 18 Uhr zum Konzert in die katholische Kirche St. Maria ein. Der Eintritt ist frei.

Nach zwei Jahren Corona-Pause fiebern die Jungen und Mädchen auf dieses Konzert hin und proben seit Wochen sehr intensiv. Den ersten Auftritt überhaupt hat der Bläserspielkreis der Musikschule an diesem Abend. Seit April 2022 proben die Schüler und Schülerinnen gemeinsam unter der Leitung von Musikschulleiter Jörg Scheide und wollen ihr Können unter Beweis stellen mit drei Stücken. Überhaupt dominieren in diesem Konzert die Ensembles das Programm, angefangen beim Klarinetten-Querflöten-Ensemble „Rohrspatz“ über ein Gitarrenensemble bis zu einem Blechbläserquartett.

Daneben bereichern die Schlagzeuger aus der Klasse von Claus Furchtner den Abend mit Stücken auf dem Marimba in verschiedenen Stilen. Erwachsene Musiker und Musikerinnen „erobern“ in letzter Zeit immer mehr die Musikschule. So hat sich im Kammermusikbereich das Ensemble „Melange“ zusammengefunden, das in der Besetzung Flöte, Fagott, Oboe, Violinen und Basso Continuo besonders die Barockmusik pflegt.