Meckenbeurer Musiker lassen es einmal mehr krachen

Mit einem musikalischen und einem pyrotechnischen Feuerwerk ist am Montagabend das 60. Meckenbeurer Weinfest zu Ende gegangen. Waren schon die Veranstaltungen der ersten drei Weinfesttage bestens besucht, so strömten die Besucher bereits zum Feierabendhock ins von der Gärtnerei Oberhofer festlich geschmückte Festzelt an der Lenbachstraße.

Musikalische Leckerbissen bot dabei das Jugendblasorchester unter der Leitung von Tobias Schrade. Bravourös das von Pauline Smigoc vorgetragene Flügelhornsolo „My Dream“, das einen wahren Beifallssturm im Zelt auslöste. „Es ist toll und beruhigend, wenn man eine solche Qualität an Jungmusikern hat, die dann irgendwann in den Musikkapellen unserer Gemeinde spielen“, sagte Musikvereinsvorstand Markus Schmidt fzum beeindruckenden Auftritt der Jungmusiker.

Nahtlos ging es sodann mit der gastgebenden Musikkapelle Meckenbeuren zum traditionellen Bürgerabend über, während sich das Festzelt zusehends füllte. Mit einer ersten Schunkelrunde brachten die Musiker unter Leitung von Michael Jung die Stimmung im Nu gegen Hundert. Mit Soli glänzten dabei Hannes Sauter wie Severin Straub. „Ich bin wirklich mehr als zufrieden mit meinen mehr als 70 Musikern und deren grandioser Leistung beim gestrigen Bürgerabend“, erklärte Dirigent Michael Jung im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ zum 60. Meckenbeurer Weinfest.

Cordula singt „Cordula“

In der Tat ließen es die Musiker beim Show-Block vor dem Feuerwerk krachen. Diesen hatte Wolfgang Barth äußerst souverän und humorvoll moderiert. Herausragend dabei die Gesangssoli von Julia Sauter und Conny Smigoc. In gleicher Weise begeisterte Cordula Gresser mit dem Lied „Cordula Grün“. Am Xylophon zu erleben waren die Meckenbeurer „Star-Schlagzeuger“ Tim Vögele und Marius Jonasson, während Tobias Pröschl mit der Tuba brillierte. Eine perfekte Showeinlage boten die Musiker mit einer von Mike Kocher einstudierten Tanz.

Absoluter Kracher sodann Wolfgang Barth und seine musikalischen Begleiter Fabian und Lukas Sauter, Nilson Osswald und Gabriel Deutelmoser, die mit „Wahnsinn, warum treibst du mich in die Hölle“ die Schlagerikone Wolfgang Petri imitierten und die Stimmung im Zelt vollends zum Brodeln brachten. Beeindruckend denn auch die Schlussszene mit allen an der Show-Mitwirkenden, die sich mit dem Ehrenvorsitzenden Karl-Heinz Smigoc zum traditionellen „Servus, Pfüat Gott und Auf Wiedersehen“ präsentierten und verdiente Beifallsstürme ernteten.

Ein farbenprächtiges Feuerwerk erlebten die Weinfestgäste kurz nach 22.30 Uhr – kurz bevor der große Regen einsetzte. Mit weiterer schmissiger Musik ging das Fest harmonisch zu Ende. Zufrieden zeigten sich die Musiker und Helfer am Dienstagmorgen beim Zeltabbau. „Die Rückmeldungen waren nur positiv, die Leute waren super drauf und haben mitgemacht. Dies lässt die Mühen und Arbeiten beim Proben und Auf- und Abbau schnell vergessen“, sagte Vorstand Markus Schmidt.