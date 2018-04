Meckenbeurer mögen ihre Bücherei

Etwa 23 000 Besucher hat die Gemeindebücherei Meckenbeuren im letzten Jahr verzeichnet. Das freut Büchereileiterin Judith Tinnacher. Die Leser fühlen sich dort wohl, wie eine Umfrage aus dem Herbst und Winter 2017 zeigt. 97 Prozent der Besucher sind zufrieden, 74 Prozent davon wiederum sogar sehr zufrieden.

Büchereien sind mittlerweile mehr als Orte der Ruhe, in denen Bücherfreunde bei einem leisen Tuscheln anderer Besucher den Zeigefinger bestimmend vor ihre Lippen legen und zur Stille mahnen. „Langfristig verwandeln wir uns in einen Begegnungsort“, sagt Judith Tinnacher. Wenn Eltern mit ihren Kindern die Räume besuchen und das Angebot durchsuchen, kann es eben auch schon mal laut und lebendig werden.

Eltern überwinden Leseknick

„Das stört aber niemanden“, so Judith Tinnacher. Beschwerden jedenfalls habe es noch nicht gegeben, Zudem sei der Kinder- und Jugendbereich ja auch räumlich abgetrennt. Zum anderen habe sich auch die Einstellung zur Bücherei geändert. Wobei: 60 Prozent der Besucher kommen immer noch vor allem dorthin, um Medien auszuleihen und zu stöbern. Etwa die Hälfte kombiniert den Besuch allerdings auch mit anderen Erledigungen, seien es Einkäufe, Arztbesuche oder Behördengänge.

Eine Beobachtung, die Tinnacher freut, ist, dass junge Eltern oft wieder zu guten Lesern werden. Es gibt in der Pubertät bei vielen den sogenannten Leseknick: Bücher werden da für Heranwachsende oft uninteressant. Nach der Schule sind Ausbildung oder Studium zentral, danach geht es an Beruf und Familiengründung. Wenn Eltern ihre Kinder dann aber zur Bibliothek bringen, nehmen sie auch selbst wieder etwas mit.

Diese Gruppe schätze die Bücherei auch als Veranstaltungsort, sagt Tinnacher: „Die Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich laufen sehr gut.“ Zugleich seien natürlich auch Angebote für Erwachsene und hier ebenfalls besonders für Senioren im Programm: „Hier gibt es in Meckenbeuren natürlich auch viele Alternativen.“ Deswegen kooperiere man auch mit Einrichtungen wie der Volkshochschule.

Bei der Onleihe gibt es auch Kritik

Auch die Onleihe, also der Verleih von E-Books, spielt eine immer größere Rolle. „Auch hier verzeichnen wir steigende Ausleihzahlen“, sagt Judith Tinnacher. Das Thema von E-Book-Readern, also spezieller Lesegeräte für Bücher in digitaler Form, rückt allerdings immer weiter in den Hintergrund. Die Leser würden die Geräte nutzen, die sie ohnehin im Alltag gebrauchten, also den Tablet-Computer oder das Mobiltelefon.

Kritikpunkte der Nutzer sind allerdings die Suchfunktion und technische Ausfälle bei der Onleihe. Hier springen mitunter auch die Mitarbeiter der Gemeindebücherei als technische Unterstützung ein und helfen bei Problemen oder geben den Hilfesuchenden bei Fragen zur Bedienung der Geräte Antworten. Die können sie wegen des kostenfreien WLans auch vor Ort nutzen.

In Sachen Öffnungszeiten sind die Nutzer in der Regel zufrieden. „Am schönsten wären natürlich einheitliche Öffnungszeiten“, sagt Judith Tinnacher. Das aber sei mit der vorhandenen Personalstärke nicht zu leisten. Einige Nutzer kritisieren vor allem, dass die Bücherei am Mittwochvormittag geschlossen ist. So können sie den Wochenmarktbesuch nicht mit einem Abstecher zur Gemeindebücherei verbinden.

Die größte Kritik haben die Nutzer an der Internetseite geäußert. „Da hat sich seit der Umfrage aber einiges getan“, sagt Judith Tinnacher.