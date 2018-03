Meckenbeurer kommt ins „Biggest Loser“-Camp

Benjamin (37) aus Meckenbeuren hat den Kampf um einen der 16 Plätze im Abnehm-Camp gewonnen und bekommt damit die Chance, sein Leben zu ändern. Im Team von Trainerin Mareike Spaleck kämpft er ab der nächsten Sendung von „The Biggest Loser“ für ein neues Körpergefühl und um 50 000 Euro.

Zu sehen ist Benjamin wieder am Sonntag, 11. Februar, um 17.45 Uhr in SAT.1. Nach der laut Mitteilung des Senders emotionalen Auftaktshow steht jetzt das Camp in Andalusien an – und das ist für die Kandidaten härter als erwartet.

Leerer Pool statt Luxus

Statt Luxus erwartet sie ein nüchternes Basislager. Gemeinschaftsschlafzimmer, die nur mit Schlafsäcken ausgestattet sind, nur vier Fitnessgeräte pro Team und auch der Swimmingpool ist leer.

Camp-Chefin Christine Theiss stellt dieses Jahr noch härtere Regeln auf: Jeden Luxus müssen sich die Kandidaten erarbeiten und wer sich nicht am Sport und an den Wettkämpfen beteiligt, muss gehen.

Auch die Ernährungsumstellung macht den Kandidaten zu schaffen. Doch der 37-Jährige aus Meckenbeuren sagt: „Ich starte mit 193 Kilo. 120 Kilo wären mein Ziel, wenn es noch weniger wird, umso besser.“