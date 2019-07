Meckenbeurer Kinder schaffen bezahlbaren Wohnraum

„Das hält nicht“, klagt eine kleine Teilnehmerin. „Doch schau, wenn du hier oben noch das zweite Brett anschraubst, dann funktioniert es“, hilft Sylvia Koß vom Nabu. An den anderen Werkbänken gehen ihre Vereinskollegen Reinhard Götz und Albert Braun beim Bohren und Schrauben zur Hand.

Auch wenn der Werkraum im Bildungszentrum gut ausgerüstet ist, ohne Teamwork ist das Richtfest für die Fledermauswohnung in Gefahr. „Es geht einfach besser, wenn man sich gegenseitig hilft, wenn einer festhält und der andere die Schrauben reindreht“, hilft Albert Braun.

An der Werkbank, an der drei Mädels schrauben, funktioniert die Teamarbeit gut. Schon nach einer Stunde sind ihre Kästen fertig und werden mit einer Fledermaussilhouette verziert. Darüber wird ein Sternenhimmel gemalt, denn dass Fledermäuse in der Nacht unterwegs sind, wissen die Mädels schon.

Auch an den anderen Werkbänken nehmen die Kästen langsam Gestalt an. Der Umgang mit Bohrer und Akkuschrauber will halt auch erst einmal gelernt sein.

Sylvia Koß hat zu diesem Ferienspielkurs noch zwei ganz besondere Gäste mitgebracht. Sie holt Zara und Zocke, zwei Zwergfledermäuse, die sie momentan aufpäppelt, aus ihrem Gitterkasten. Staunend beobachten die Kinder, wie die Fledermäuse auf der Hand von Sylvia Koß herumkrabbeln und sich mit einer Pipette füttern lassen. „Sie müssen trinken – wie wir auch“, erklärt Sylvia Koß. Deshalb leben sie besonders gern dort, wo es auch Bäche oder Teiche gibt. Dort finden die Flugakrobaten auch reichlich Nahrung, denn in Blütenwiesen, an Tümpeln, Teichen und auf Viehweiden schwirren viele Insekten herum. „Hier in der Gegend gibt es 17 Arten von Fledermäusen“, erzählt Reinhard Götz vom Nabu den Kindern. Jede Fledermaus vertilgt in einer Nacht 2000 bis 3000 Mücken und andere Insekten. Mit einem Stofftier macht Sylvia Koß vor, dass die Fledermäuse, nicht nur Krallen und Maul zum Beutefang nutzen, sondern auch die Flughäute wie einen Kescher über einen Falter stülpen können. Die Zwergfledermäuse, die sie mitgebracht hat, wiegen ausgewachsen nur rund fünf Gramm. „Hast zu schon mal ein Gummibärchen auf die Waage gelegt, dann bekommst du ein Gefühl dafür“, rät Sylvia Koß. „Hier in der Gegend gibt es 17 verschiedene Arten von Fledermäusen“, weiß Reinhard Götz zu berichten.

„Oft merken wir gar nicht, wenn Fledermäuse in unserer Nähe leben. Die kleinen Säugetiere kriechen tagsüber in Spalten und Ritzen und sind nur nachts auf Insektenjagd. Die Fledermauskästen sind wichtig, weil es immer weniger natürlichen Wohnraum gibt. Alte, hohle Bäume sind bei intensiver Forstbewirtschaftung selten geworden. Unsere Dächer sind heute so gut abgedichtet, das für die Fledermäuse kein Spalt mehr offen steht. „Kann ich meinen Fledermauskasten auch einfach an einen Baum hängen? “, möchte ein Teilnehmer wissen. „Das geht schon“ sagt Sylvia Koß: „Du musst ihn aber so befestigen, dass er auch bei Sturm nicht schaukelt. Schwankenden Wohnraum mögen die kleinen Flugsäuger nicht.“