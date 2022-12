Meckenbeurer Hilfsaktion Djarama steht vor neuen Herausforderungen

„Wir sind glücklich, dass wir einmal mehr bei der Weihnachtsspendenaktion ,Helfen bringt Freude’ mit dabei sein dürfen“, freuen sich Anke und Solomon Bah vom Hilfsverein Djarama mit Sitz in Meckenbeuren. Der 2015 gegründete Verein unterstützt das 1000-Einwohner-Dorf Kassery in Guinea. Der Heimatort von Solomon Bah liegt in der Präfektur Telimele, einer schwer zugänglichen Küstenregion des westafrikanischen Landes. Während einer Reise nach Kassery hatte Solomon Bah die Not und Armut dort erneut zu spüren bekommen – Anlass für ihn und seine Frau, Djarama ins Leben zu rufen.

Im Frühjahr war Solomon Bah erneut in seine Heimat gereist, um vor Ort die Arbeiten an den vom Verein initiierten und unterstützten Projekten zu koordinieren und tatkräftig mitzuhelfen. So konnten das Lehrerhaus und die Schultoiletten fertiggestellt sowie ein weiterer für die Menschen lebensnotwendiger Brunnen gebaut werden.

Strom nur an öffentlich zugänglichen Zapfstellen

Mit dem Anbringen weiterer Solarmodule auf dem Dach des neu errichteten Lehrerhauses ließ sich die Versorgung mit Elektrizität weiter verbessern. Eine öffentliche Stromversorgung gibt es in Kassery nach wie vor nicht, und so sind die Bewohner darauf angewiesen, Batterien, Taschenlampen und auch Handys an öffentlich zugänglichen Zapfstellen aufzuladen. Die wenn auch noch dürftige Versorgung mit Elektrizität sei für die Bewohner eine echte Erleichterung. Noch dazu werde mit den Solarmodulen auf eine nachhaltige Versorgung mit erneuerbarer Energie hingearbeitet, sagen Anke und Solomon Bah im Pressegespräch.

Für uns unvorstellbar: In Kassery gibt es keine öffentliche Stromversorgung. Umso wichtiger sind die Solarmodule und was sich aus dem so gewonnenen Strom machen lässt... (Foto: dja)

Wachsende Bedeutung hat für die Menschen in Kassery der Erhalt und der Bau weiterer Schöpfbrunnen, denn durch den Bau eines Staudammes zur Stromgewinnung wurde den Dorfbewohnern der Zugang zum Fluss Konkoure beschnitten. Dies stellt einen großen Einschnitt im Alltagsleben dar. So sind die Bewohner wieder voll auf ihre eigenen Schöpfbrunnen angewiesen. Und: Der am Staudamm gewonnene Strom kommt ihnen bislang nicht zugute, da er der Devisen wegen ins Ausland verkauft wird.

Gute Schulbildung gerät noch stärker ins Visier

Zudem muss zeitnah eine Schutzmauer gebaut werden, um die Schule gegen eine neue Straße, die im Zuge des Dammbaues angelegt wurde, abzugrenzen und so das Schulareal zu schützen. Wie Anke und Solomon Bah betonen, wird sich das Engagement von Djarama künftig nicht nur auf bauliche Maßnahmen erstrecken. Die weltweit einschneidenden Ereignisse wie Corona oder der Ukrainekrieg haben auch Folgen für die Menschen in Guinea – einem Land, das noch dazu unter politischer und wirtschaftlicher Instabilität leide.

Auf dem Dach des neu errichteten Lehrerhauses haben die Solarmodule ihren Platz. (Foto: dja)

Eine Nothilfe für Familien, die sich aufgrund der Teuerungen und Lebensmittelknappheit kaum mehr ernähren können, ist ebenso angesagt wie Stipendien für Schüler in der Hauptstadt Conakry. Wohlwissend, dass eine gute Schulbildung mit eine Voraussetzung für die Überwindung der Armut in dem abgelegenen Dorf Kassery ist.

Große Dankbarkeit und großer Einsatz

Von seinem Heimatbesuch im Frühjahr hat Solomon Bah aber auch positive Nachrichten mitgebracht: „Es fühlen sich immer mehr Menschen verantwortlich, selbst anzupacken, die Arbeiten zu organisieren und einfach nach dem Rechten zu schauen - es gibt Ansprechpartner vor Ort.“ Zudem seien die Menschen für die Hilfe aus Deutschland sehr dankbar, und so hätten sie anlässlich seines Besuches gar ein Transparent an der Schule angebracht: „Danke, Merci, Danke - Schwäbische Zeitung.“

Das vom Hilfsverein angestrebte Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ scheine zu funktionieren, und Anke und Solomon Bah zeigen sich beeindruckt, dass die Hilfsbereitschaft trotz der Probleme im eigenen Land nach wie vor groß ist.

Helfen bringt Freude – das steckt dahinter

Fluchtursachen bekämpfen, menschenwürdiges Leben ermöglichen: Diesen Schwerpunkt setzen wir auch in diesem Jahr mit unserer Weihnachtsspendenaktion. Die Spenden kommen der Hilfe für Menschen im Nordirak, ehrenamtlichen Initiativen und Caritasprojekten in Württemberg sowie in Lindau zugute.

Ihre Spende hilft Menschen, in ihrer Heimat bleiben zu können und nicht fliehen zu müssen. Und sie hilft Geflüchteten hier bei uns in der Region.

