„Meckenbeurer Friedensteppich“ feiert seine Premiere

In den vergangenen Wochen ist in der evangelischen Kirchengemeinde Meckenbeuren durch Inspiration des Ravensburger Vorbilds ein Friedensteppich entstanden. Dazu wurden alle Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde aufgerufen, eine Stofffliese zum Thema Frieden zu gestalten.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Die einzelnen Fliesen wurden zu einem großen Teppichläufer zusammengenäht – dem „Meckenbeurer Friedensteppich“. Am Freitagabend wurde der dann bei der „Nacht der offenen Kirchen“ zum ersten Mal präsentiert.

Gemeindemitglieder Stephan Becker und Thomas Rosemaier eröffnen den Programmpunkt „friedensBILDER“ bei der „Nacht der offenen Kirchen“: „Wir führen Sie heute Abend in drei Schritten zum Frieden.“ Zu Beginn singt Becker ein Lied, das an den Schrecken des Krieges erinnert, während im Hintergrund verschiedene Bilder das Gesungene verbildlichen. Anschließend berichten die beiden Gemeindemitglieder von kreativen und gewaltfreien Formen des Widerstandes. „Aber Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg“, so Rosemaier. „Durch den Meckenbeurer Friedensteppich werden wir nun einige Facetten des Friedens zu sehen bekommen.“ Becker ergänzt: „Und das ist eine Premiere! Der Teppich ist noch nie gezeigt worden!“

Bunt, lebendig und vielfältig – der Friedensteppich kann als wahres Schmuckstück bezeichnet werden. Ob das Friedensbingo des Seniorenkreises, die Fußstapfen auf der Suche nach dem Frieden von der Kleinen Kirche oder Psalm 23, den die Konfirmanden zum Friedensteppich beigetragen haben – alle Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde haben ihre Stofffliese mit viel Liebe und Kreativität gestaltet. Es wurde gemalt, genäht, gehäkelt, geschrieben, geklebt und gedruckt – so gleicht kein Stück dem anderen und es entsteht ein buntes Bild von dem, was Frieden für den Einzelnen bedeuten kann.

Gemeinsam mit den Besuchern wollen Becker und Rosemaier einige Facetten des Teppichs genauer betrachten. „Meiner Meinung nach geht es bei Frieden viel um Hoffnung und gelingendes Leben. Ein Zeichen dafür ist die Taube, die zweimal auf dem Friedensteppich zu sehen ist“, so Thomas Rosemaier. „Und auch die bunten Schmetterlinge, die vielfach auf dem Teppich vertreten sind, erinnern mich an Lebendigkeit und an die Vielfalt des Lebens – an Frieden eben“, ergänzt er.

Gemeinsamkeit trotz Vielfalt

Auch Becker teilt seine Gedanken zum Friedensteppich: „ Was mir ins Auge sticht, ist die Gemeinsamkeit trotz Vielfalt. Jeder ist einmalig und trotzdem braucht er Nähe und Gemeinschaft. Es freut mich zu sehen, dass hier Gruppen von Personen verschiedener Altersgruppen ihren Platz gefunden haben. Denn wir leben auch von dem, was andere uns mit auf den Weg gegeben haben.“ Die Teppichfliese des Kirchengemeinderats, „Verbunden in Vielfalt“, verbildlicht dies: Menschen, die die Gruppen und Kreise der Kirchengemeinde symbolisieren, reichen sich die Hände und bilden dadurch einen großen Kreis – die evangelische Kirchengemeinde Meckenbeuren.

So kann der Meckenbeurer Friedensteppich vielleicht für die derzeitige Friedenssituation einen Unterschied machen: ein Aufeinanderzugehen, ein „Verbundenheit trotz Vielfalt“, ein Hoffnungszeichen und die Aufforderung zur Suche nach dem Frieden. Ilsa Knoll, Ideengeberin des Ravensburger Friedensteppichs, zu ihrer Vision: „Frieden entsteht nicht von allein. Ich wünsche dem Friedensteppich, dass er zur aktuellen Friedenssituation beiträgt, durch Menschen, die Frieden fertigen, eben den Friedfertigen.“