Meckenbeurer Frauen ziehen den Hut

Die bundesweite Aktion "Wir ziehen den Hut " des Katholischen Frauenbundes haben über zwanzig Frauen des Meckenbeurer Zweigvereins am Samstag eindrucksvoll unterstützt.

Mit der Aktion erinnerte der Katholische Frauenbund landesweit an den 19. Januar 1919, als Frauen erstmals das kurz zuvor verkündete Frauenwahlrecht nutzten und sich als Abgeordnete in die verfassungsgebende Nationalversammlung wählen ließen. Gerade auch die Stimmrechtsaktivistinnen von damals waren bewusst mit Hut auf die Straße gegangen, um einzukaufen, zu flanieren und um für ein Frauenwahlrecht zu demonstrieren. Entsprechend sollte das Tragen eines Hutes am Jubiläumstag ein erneutes Bekenntnis zu Demokratie und Frauenrechte sein, so die Initiatoren des Aktionstages. Unterstützt wurden die Frauen dabei von zahlreichen Vertreterinnen aus der Politik und Gesellschaft. So auch von der ehemaligen Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes Annette Schavan: "Frauen haben das Frauenwahlrecht erstritten und haben so dafür gesorgt, dass die Gleichstellung ins Grundgesetz kam. Die Frauen haben sich nicht beirren lassen; sie setzten sich durch. Sie schufen 1919 und 1949 Durchbrüche, die die politische Kultur durchgreifend verändert haben. Vor diesen Frauen ziehe ich den Hut". Gabi Ilg vom hiesigen Zweigverein, stellvertretende Diözesanvorsitzende des Frauenbundes, schlägt in dieselbe Kerbe und zeigt sich erfreut über die erfolgreiche Aktion in Meckenbeuren. "Wir wollten auf diese Weise an die mutigen Frauen von damals erinnern und all jene bestärken, die sich heute politisch engagiert für Demokratie und Frauenrechte einsetzen", so ihr Resümee.