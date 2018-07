Meckenbeurer Finanzen entwickeln sich „sehr, sehr positiv“

„Es ist eine sehr, sehr positive Entwicklung bis zum jetzigen Stand“, so hat es Daniel Kowollik jüngst im Gemeinderat zusammengefasst. Nicht verschweigen wollte der Leiter des Steueramts (seit Juni 2015) im Bericht nach dem zweiten Quartal, dass „große Brocken noch anstehen“.

Was bedeutet: Von einer linearen Entwicklung ist bei manchen Faktoren nicht auszugehen. Heißt: Nicht in jedem Quartal erhöht sich die Summe in gleichem Maße. Beispiel: Die Personalausgaben liegen nach zwei Quartalen bei 4,1 der angesetzten 9,7 Millionen Euro. Allerdings: Im vierten Quartal kommen dann Jahres-Sonderzahlungen hinzu.

Oder der Einkommensteueranteil: Er beträgt zur Jahresmitte 2,52 Millionen Euro – das sind erst 28 Prozent der angestrebten 9,1 Millionen, und doch sagt Daniel Kowollik: „Damit sind wir im Plan“, werde doch auch der Einkommensteueranteil nachschüssig gehandhabt.

Oder die Grundstückserlöse: Auch sie fließen nicht in jedem Monat in gleicher Höhe, haben im ersten halben Jahr erst 870 000 von eingeplanten drei Millionen Euro in die Kasse gespült. Allerdings kann sich das Bild hier mit einem oder zwei Grundstücksverkäufen grundlegend ändern.

Analog dazu die Entwicklung beim Grundstückserwerb: Hier wurden an Ausgaben erst 10 000 Euro getätigt, eingestellt sind 1,5 Millionen Euro. Da darf sich im dritten oder vierten Quartal gerne noch etwas tun.

Das gilt ebenso für die Baumaßnahmen (ohne Straßen): 9,18 Millionen will die Gemeinde investieren, bisher sind es 2,08 Millionen Euro (23 Prozent).

Anders bei der Gewerbesteuer: Hier sind insgesamt 11,8 Millionen Euro fürs Jahr 2018 veranschlagt – auf 5,8 Millionen bemisst sich der tatsächliche Stand zur Jahresmitte, gleichsam 49 Prozent.

An Kreisumlage sind auf der Ausgabenseite bislang 3,28 Millionen Euro geflossen – was bei einem Haushaltsansatz von 7,21 Millionen rund 46 Prozent ausmacht. Allerdings deutet Kowollik an, dass sich die als Kreisumlage zu zahlende Summe wohl bei 6,5 bis 6,6 Millionen Euro einpendelt.

Beim Blick auf die „Halbzeitbilanz“ durften aber die Gesamtsummen nicht fehlen. Das Haushaltsvolumen beträgt ja 36,9 Millionen Euro. Die Ausgaben stehen derzeit bei 16,4 Millionen Euro (45 Prozent), die Einnahmen bei 15,6 (42 Prozent).

Geschöpft wird in diesem Jahr aus den Rücklagen: 11,06 Millionen Euro stehen hier im Plan. Kreditaufnahmen sind nämlich für 2018 keine geplant, und dabei soll es auch bleiben. Vielmehr sieht der Haushaltsansatz eine Summe von 733 000 Euro für Tilgungen vor. 643 000 Euro sind hier in den ersten beiden Quartalen bereits geflossen.