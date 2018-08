Meckenbeurer feiern 59. Weinfest mit viel Gaudi und Musik

Seit Freitag feiert der Musikverein Meckenbeuren sein Musikfest und startet am Montag noch einmal groß durch, beim beliebten Feierabendhock um 17 Uhr, den sich vor Ort kaum jemand entgehen lässt. Denn nun sind die Veranstalter selbst am Zug und versprechen eine tolle Show. Vier Tage Weinfest in Meckenbeuren ist nach 59 Jahren zur liebgewonnen Tradition geworden.

Schon die Festeröffnung am Freitagabend mit den Brochenzeller Musikanten und ihrem Dirigenten Heinrich Haas war etwas besonderes. Mit Polka, Marsch und herrlichen Solisten haben sie den perfekten Auftakt geliefert fürs große Musikantenfest, das in Meckenbeuren Weinfest heißt. Zum 59. Mal steht das Festzelt nun am Sportplatz, das in jedem Jahr wieder ein Garant ist fürs turbulente, herrliche gemeinsame Feiern. Dem Land Tirol hielten die Brochenzeller am Freitag auch gesanglich die Treue. Sie schickten mit Edgar Lanz als Solisten „Gottfried auf Reisen“, legten mit Josef Locher den Florentinermarsch auf und glänzten mit Tobias Schrade und seinem unglaublichen Spiel auf der Posaune beim „Zirkus Renz“. Da schlugen alle Musikantenherzen höher und es gab ganz viel Anerkennung und Applaus.

Ein schöner Auftakt war es, den die jungen Musiker und Musikerinnen der Coverband Dorfkind noch am Freitag komplett machten. Kurzerhand ließen sie Tische und Bänke abräumen und machten Platz für alle tanzwütigen Partygäste, die es kaum erwarten konnten, bis die Dorfkinder die Bühne an der lauschigen Weinbar einnahmen. Mehr Tuba gab es da von „Probsti“ Johannes Probst, Rock und Pop, gefühlte Tausend Ohrwürmer und aktuelle Hits vom Schlagzeug, den Trompeten, Posaunen, Saxophonen, auch vom Akkordeon. Und von Frontfrau Fabienne Bucher, die mit Dominik Gresser und Marcel Michalski alle mitnahm in der großen fetzigen Auftaktparty, die erst dann Ende war, als auch ihr letzter Ton verstummte. So ging es auch am Samstag weiter bei der großen „Crazy Dirndl- und Lederhosenparty“ mit der „Alpen-Mafia“. „Dass sich die Freude und der Spaß an der Musik auf die Gäste überträgt und eine tolle Atmosphäre entsteht“, das hatte sich der Vorsitzende Markus Schmid gewünscht und sein Traum wurde wahr. Am Freitag, Samstag und am Sonntag. Da eröffneten Pfarrer Josef Scherer den schönen Tag zusammen mit Pfarrer „Andi“ Andreas Gälle, der die Musikanten lobte: „Sie sagen ja zur Gemeinschaft und das nicht nur bei diesem Fest, sondern übers ganze Jahr“. Schon beim Gottesdienst im Festzelt spielten die Musikanten aus Laimnau unter der Leitung von Simon Heimpel auf und gleich danach beim gemütlichen Frühschoppen. „Feine Musik“ und so richtig was fürs Herz gab es am Nachmittag von den Innwälder Musikanten, die schon seit Jahren viele Fans am Sonntagnachmittag ins Festzelt locken, während draußen die Kinder im Sandkasten toben oder sich eine Kutschfahrt mit den Blutreitern gönnen. Wer dann am Abend noch immer dabei war, reihte sich nahtlos beim Linedance-Workshop ein mit Maggie und der „Wild Country & Western Party“ mit „Knapp ein Jahr“.

Am Montag geht es weiter beim großen Feierabendhock, den das Jugendblasorchester unter der Leitung von Tobias Schrade eröffnet. Dann sind die Meckenbeurer selbst am Zuge und trumpfen auf mit herrlichen Solisten, Sängern, Tänzern, Showeinlagen und mit dem großen Feuerwerk sowie „einer musikalischen Überraschung, die es hier bisher nicht gab“. Mehr hat die Vorsitzende Andrea Smigoc noch nicht verraten. Auch Dirigent Michael Jung steht in den Startlöchern und kann es kaum erwarten. Mit acht Jahren saß er einst im Publikum und träumte davon, selbst dabei zu sein. Er denkt gerne an sein erstes Weinfest zurück, an seine späteren Auftritte. Und er versichert: „Es wird auch dieses Mal wieder so richtig schön“.