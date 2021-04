Meckenbeurer dürfen die Zukunft ihrer Gemeinde mitgestalten

Meckenbeuren (sz) - In diesem April lädt die Gemeinde Meckenbeu-ren alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zum „Zukunftsatelier 2035“ ein. Von Samstag, 10., bis Dienstag, 20. April, gibt es neben der Möglichkeit eigene Ideen und Anregungen einzubringen, auch umfassende Informationen zum Prozess und dem aktuellen Stand des Gemeindeentwicklungskonzepts. Darüber informiert die Gemeinde in ihrer Einladung.

Im Rahmen der Bestandsanalyse hat das beauftragte Büro Reschl Stadtentwicklung, in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung, viele Erkenntnisse zur Gemeinde Meckenbeuren zusammengetragen, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei haben die repräsentative Bürgerbefragung und auch die Expertengespräche mit Vertretern aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft aus dem vergangenen Jahr wichtige Einblicke in das Leben in der Gemeinde geliefert.

So funktioniert das Zukunftsatelier: Von 10. bis 20. April werden über eine eigene Onlineplattform Leitfragen zu den zentralen Themen und Handlungsfeldern der Gemeindeentwicklung gestellt. So können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger informieren und ihre Ideen und Anregungen zur Gemeindeentwicklung schriftlich einbringen.

Interessierte, die keinen Onlinezugang haben, können sich die Informationen und Fragen postalisch nach Hause senden lassen. Sie können dazu bei Bedarf Kontakt mit Helga Nowak aufnehmen, Telefon 07542 / 40 31 28.

Im selben Zeitraum von 10. bis 20. April findet eine weitere wichtige Beteiligung für Jugendliche in Meckenbeuren statt, die der Jugendrat ins Leben gerufen hat: Mit dem Ziel, spezielle Plätze in der Gemeinde zu finden und zu gestalten, die die Bedürfnisse der Jugendlichen erfüllen, ist die Meinung der Jugend gefragt. Die offene Jugendbefragung ist im Internet erreichbar unter dem Link www.fokus-gemeinde.de/jugendplatz

Informationen und Faktenwissen zur Gemeindeentwicklung wurden online auf der Beteiligungsplattform für alle Bürgerinnen und Bürger eingestellt. So können sich Interessierte ein tiefergehendes Bild von der bisherigen Entwicklung in der Gemeinde Meckenbeuren machen und ihre Anregungen anschließend direkt über die Plattform eintragen.

Ein wichtiger Faktor für die Gemeindeentwicklung ist laut Gemeinde der „Kommunale Dreiklang“. Dieser bezeichnet die Wechselwirkung zwischen Bevölkerungs-, Beschäftigungs- und Wohnungsentwicklung in einer Kommune und ist ausschlaggebend für eine fortschrittliche Gemeindeentwicklung. Meckenbeuren verzeichnet einen Zuwachs in allen drei Feldern, wobei die Beschäftigungsentwicklung am stärksten gewachsen ist (siehe Grafik). Dies hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Gewerbesteuereinnahmen oder die Pendlerbewegungen. Daraus ergibt sich ein Handlungsspielraum, den die Gemeinde unterschiedlich nutzen kann.

Hier sind auch die Ideen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Mögliche Fragestellungen sind dabei: Wie soll sich die Gemeinde hinsichtlich ihrer Bevölkerungsgröße entwickeln? Welche Wohnformen werden in Zukunft benötigt? Welche Rolle spielt die Arbeitsplatzentwicklung im Hinblick auf den Pendlerverkehr? Neben diesen quantitativen Faktoren für die Gemeindeentwicklung muss auch die Qualität in den einzelnen Bereichen Beachtung finden.