Meckenbeurer Chor besucht Freiburg

Der Meckenbeurer Chor „DaCapo“ feiert in diesem jahr sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläum hat der Chor zum Anlass genommen, eine kleine Reise zu unternehmen. Zwei Tage lang war der Chor in Freiburg unterwegs.

Mit dem Zug ging es über Friedrichshafen und Basel bis ins Breisgau. Jeder der Teilnehmer wollte nach der Ankunft den Freiburger Wochenmarkt am Münsterplatz und die Markthalle besuchen, die romantischsten Ecken von Freiburg finden, oder schon einmal ein Auge auf die vielen kleinen Lokalitäten und Bars werfen, die man während der Zeit zur freien Verfügung eventuell aufsuchen könnte.

Am Nachmittag stand eine Führung im Freiburger Münster auf dem Programm. Bei einem Gang rund ums Münster erfuhren die Chormitglieder Näheres über die verschiedenen Bauabschnitte, die an unterschiedlichen Stilrichtungen gut erkennbar sind. Es handelt sich um eine Kathedrale, die traditionell, trotz Bischofsitz, Münster genannt wird. Das Münster wurde von der Stadt Freiburg erbaut, die seinerzeit durch Abbau von Silbererz zu immensem Reichtum gekommen war, heißt es in der Pressemitteilung des Chors weiter. Die Bleiglasfester des Freiburger Münsters seien die ältesten der Welt. Die Fenster wurden während des Zweiten Weltkriegs ausgebaut und andernorts sicher gelagert. Dadurch haben sie die Bombardierung Freiburgs überlebt, bei der die heutige Haupteinkaufsstraße in der Innenstadt vor dem Münster in Schutt und Asche gelegt worden ist. Das Münster ist auch bekannt für seinen Hochaltar, ein besonderer Flügelaltar, der in der Weihnachtszeit vier verschiedene Weihnachtsmotive zeigt, und auch wegen seiner vier Orgeln, die getrennt oder zusammen spielbar sind. Am Abend lockte ein Weinfest einige der Chormitglieder auf den Münsterplatz.

Tags darauf hieß es schon wieder: Kofferpacken und Auschecken. Nach einem kurzen Spaziergang zur Dreisam mit Uferwanderung folgte ein Rundgang durch die Stadt. Über Fischerau, Gerberau, entlang des Mühlkanals, mit anliegender Brauerei Feierling und verschiedenen idyllisch gelegenen Restaurants, ging es weiter zum Schwabentor. Die Besucher haben erfahren, dass der Goldene Bären die älteste Gaststätte Freiburgs ist, und dass das neue Rathaus von Freiburg so „manche Leiche im Keller hatte“. Das Gebäude, direkt neben dem alten Rathaus gelegen, gehörte früher zur Universität. Dort war damals die Anatomie untergebracht.

Die Universitätsbibliothek, ein moderner Bau mit Glasfassade, in der sich die Umgebung spiegelt, ist rund um die Uhr geöffnet, sogar an Heiligabend. Im Durchschnitt halten sich etwa 12 000 Besucher im Gebäude auf, erfuhren die Besucher aus Meckenbeuren. Auffallend sind die vielen Tausend Fahrräder, die davor geparkt stehen, obwohl die Bibliothek mit einer Fahrradtiefgarage ausgestattet ist. Am Nachmittag wurde dann der Schlossberg bestiegen. Von dem Aussichtsturm genossen die Chormitglieder man einen „fantastischen Blick über die Stadt und den Freiburger Hausberg Schauinsland“. Danach war es auch schon Zeit, die im Hotel deponierten Koffer abzuholen und sich auf die Heimreise zu machen.