Meckenbeurer Bauausschuss hat kein Herz für Werbewände

„Werbetafeln sind der große Renner. Aber ich bin gegen Verschandlung unserer Gemeinde“, so hat es Eugen Lehle von den Freien Wählern im Technischen Ausschuss (TA) kritisiert. Dem lag am Dienstag zum zweiten Mal der Antrag vor, auf dem Gelände des Netto-Supermarktes an der Hauptstraße eine großflächige Werbetafel zu errichten. Erneut entschieden sich die Ausschussmitglieder einstimmig dagegen. „Das ist ein eindeutiges Votum“, fand Bürgermeisterin Elisabeth Kugel.

Knapp vier Meter breit sollte die „einseitige Großfläche für Werbung“ auf dem Grundstück des Nettomarktes werden.

In seiner letzten Sitzung im Dezember musste sich der Technische Ausschuss schon einmal mit dem Bauantrag für eine Reklametafel auf diesem Grundstück auseinandersetzen. Damals sollte die Plakatwand direkt an der B 30 errichtet werden und von beiden Seiten einsehbar sein. Der Ausschuss lehnte das Ansinnen damals ab, weil die Werbung die Autofahrer ablenken könne und damit den Verkehr gefährde. Außerdem – so das zweite Argument im Dezember – betone die Werbefläche den gewerblichen Anteil des Gebietes und verunstalte daher das Gebiet. Eingeklemmt zwischen Netto und Norma steht noch ein einzelnes Wohnhaus.

Genau davor soll nach den neuen Plänen die Werbung platziert werden – jetzt drei Meter von der Grundstücksgrenze entfernt, nicht mehr so nah an der Hauptstraße und nur noch bei der Fahrt ortsauswärts (also in Fahrtrichtung Friedrichshafen) einsehbar. Dafür hätte die Werbetafel dann das einzige Wohnhaus verdeckt, das an dieser Stelle noch steht. „Eine Werbeanlage ist wie ein selbstständiger Gewerbebetrieb zu sehen und beeinträchtigt das Wohnen“, gab Bauamtsleiter Elmar Skurka seine rechtliche Einschätzung ab. Wegen der „erdrückenden Wirkung“ der Fläche wurde der Antrag im TA wiederum einstimmig abgelehnt.

Damit hat der Technische Ausschuss den Werbeflächen entlang der Haupt- und Bundesstraße erneut den Kampf angesagt. Bereits 2018 hatte das Gremium eine große Werbewand an der Ecke Hauptstraße/EVS Weg abgelehnt. Die durfte dann aber doch gebaut werden, da die übergeordnete Baubehörde zustimmte.