Meckenbeurer Apotheker ordert 8000 Masken

„Die machen einen tollen Job“, lobt Apotheker Rudolf Wenzler sein Team in der Raphael- und der Schussen- Apotheke, das Meckenbeuren auch in Coronazeiten weiter mit Medikamenten versorgt. Für Apotheker Wenzler ist die Pandemie eine Herausforderung. Er ist sicher: „Ohne Apotheke vor Ort kämen wir nicht weit.“

Verzögerte Lieferungen bei Medikamenten, Knappheit bei Schutzausrüstungen, Kunden, die daheim bleiben müssen oder sollen – bisher fand sich immer eine Lösung. Wenn Desinfektionsmittel knapp ist, stellt der Meckenbeurer Apotheker es eben selbst her. Und rechtzeitig, bevor Masken getragen werden müssen, hat Rudolf Wenzler 8000 Exemplare beschafft.

Die Maskenpflicht habe sich schon abgezeichnet, meint Apotheker Wenzler. „Als ein Lieferant letzte Woche gesagt hat, dass er gerade 8000 Masken bekommen hat, habe ich gleich alle gekauft. Da habe ich Glück gehabt und im richtigen Moment bestellt“, freut er sich. Wegen der vierstelligen Vorauszahlung habe er schon eine unruhige Nacht verbracht, räumt der Meckenbeurer Apotheker ein, aber seit die Kartons mit den Masken tatsächlich angekommen sind, sei er froh mit Beginn der Maskenpflicht genügend Ware auf Lager zu haben.

Schon seit vier Wochen sind, so Wenzler, viele handelsüblichen Desinfektionsmittel ausverkauft. Das Meckenbeurer Apotheken-Team habe die Lage durch Eigeninitiative gerettet. Drei große Fässer mit medizinischem Alkohol hat er in der Region aufgetrieben. „Wie Erdölfässer haben die ausgesehen“, erzählt Wenzler schmunzelnd. Doch wie kommt der Isopropyl-Alkohol aus dem Fass in die kleine Flasche mit den anderen Zutaten zur Hand- oder Flächendesinfektion? Zuerst versuchten Wenzler und die pharmazeutisch technische Assistentin Elisa Keckeisen den Alkohol anzusaugen. „Das hat so gar nicht funktioniert“, erzählt Keckeisen. Abhilfe schaffte schließlich die Handpumpe, die Wenzler von einer Obstbrennerei bekam. Elisa Keckeisen: „Dann habe ich acht Stunden lang Desinfektionsmittel gemacht.“ „Die Lösung für die Hände enthält auch Glycerin zur Hautpflege“, verrät Wenzler.

Das viele Desinfektionsmittel nicht gerade hautverträglich sind, wenn sie häufig benutzt werden, weiß das Apothekenteam aus eigener Erfahrung. Medikamente werden ja gerade dann benötigt, wenn jemand krank ist. Hustende und niesende Kunden sind in Apotheken im Frühjahr deshalb keine Seltenheit. Gut desinfizieren ist deshalb in der Apotheke Routine.

Die Angst vor Ansteckung ist in Coronazeiten besonders groß. „Wenn jemand im Geschäft geniest hat, sind gleich alle zur Seite gesprungen“, berichtet Wenzler, obwohl niesen ja gar kein typisches Symptom für eine Corona-Infektion sei. Ob jemand sich mit Covid 19 angesteckt habe, stehe den Menschen nicht ins Gesicht geschrieben.

„Meine Damen sind mutig. Das sind echte Alltagshelden. Ich weiß nicht, warum die Apothekenmitarbeiter nie im Fernsehen gelobt werden oder in einer Diskussionsrunde befragt werden“, sagt Wenzler. Zwar trennen hohe Glasscheiben Apothekenmitarbeiter und Kunden. Doch Blutzucker oder Blutdruck messen geht nicht mit Distanz. „Wieso wird das nie erwähnt“, kritisiert Wenzler.

Die Arbeit in einer Apotheke ist beratungsintensiv. „Das Telefon klingelt in Dauerschleife“, erzählt eine Mitarbeiterin. Die persönliche Beratung ist mit einer Maske über Mund und Nase schwieriger und anstrengender. Der Blickkontakt ist jetzt noch viel wichtiger geworden.

In der Raphael Apotheke, wo die Bedienplätze im Kreis angeordnet sind, tragen die Mitarbeiter schon lange Alltagsmasken bei der Arbeit. „Angenehmer wäre es schon ohne, aber da müssen wir durch“, findet die pharmazeutische Fachkraft Ute Kerker. „Ich glaube die Maskenpflicht bleibt uns erhalten“, befürchtet sie. „Wenn die Einschläge näher kommen, nimmt die Angst auch zu“, räumt Ute Kerker ein. Sie achtet auf gute Handhygiene, hält sich streng an die private Kontaktsperre.

„Man hat schon Angst etwas mit nach Hause zu nehmen. Bevor wir rausgehen desinfizieren wir die Hände“, erzählt Apothekerin Stephanie Miene. Alltagsmasken werden jeden Tag ausgekocht oder bei 100 Grad im Backofen desinfiziert. Schichtbetrieb gibt es bei den Meckenbeurer Apotheken bisher noch nicht. „Wenn die eine Apotheke ausfällt übernimmt die andere“, erklärt Wenzler.

Auch viele Kunden haben Angst. Manche deckten sich mit Beruhigungsmitteln ein. Andere kaufen Vitamine und Präparate, die die Imunabwehr steigern sollen. „Denen sage ich, dass sie trotzdem Abstand halten und Kontakte vermeiden sollen“, betont Ute Kerker. Anfangs haben sich Asthmatiker, Herzkranke und Diabetiker mit den Medikamenten eingedeckt, die sie immer nehmen müssen. „Manche sind auch ein zweites Mal zum Arzt gegangen, um ein weiteres Rezept dafür zu holen“, erzählt Apotheker Rudolf Wenzler.

Auch beim Lieferservice verzeichnet das Apotheken-Team eine deutliche Zunahme. „Besonders ältere Menschen, die zu Hause bleiben sollen, nehmen das jetzt gern in Anspruch“, weiß die zuständige Fachkraft. Das ist volles Programm für den Auslieferungsfahrer der Apotheken – immer mehr Tüten liegen in seinem Auto und bei jeder Lieferung ist etwas anderes zu beachten. Der eine möchte bar zahlen, der nächste braucht eine Rechnung zum Überweisen. Bei Kranken werden Medikamente vor die Tür gestellt.

Insgesamt klappt es in den Apotheken aber gut mit den Abstandsregeln. Drängler sind selten. „Nur einmal musste ich einen Kunden bitten, seinen Kopf hinter der Scheibe zu lassen. Es ist irre, wie sich das eingespielt hat“, lobt Wenzler seine Mitbürger. „Die Corona-Pandemie ist für uns alle eine neue Situation. Toll wenn wir hinterher sagen können, dass wir das gemeistert haben“, findet er.