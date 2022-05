Meckenbeurer Akkordeonisten sind in Isny vorn dabei

Meckenbeurer Akkordeonisten dominieren bei Bezirksmeisterschaft in Isny. Laurin Müller wird erneut Bezirksmeister.

Am vergangenen Wochenende spielten beim Bezirkstreffen in Isny Akkordeonisten in sechs verschiedenen Altersklassen um die Akkordeon-Bezirksmeisterschaft. Solo Bezirksmeister wurde erneut, wie vor drei Jahren, Laurin Müller aus Kau mit der Tageshöchstpunktzahl von 48 aus 50 möglichen Punkten. Die Meckenbeurer Dominanz zeigte sich besonders in der Altersstufe vier (bis 15 Jahren). Dort gingen mit Julian Mirl, Luisa Schraff und Lotta Müller die ersten drei Plätze nach Meckenbeuren.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Altersstufe 1: Leonie Stoll 31 Punkte, Prädikat ausgezeichnet 5 Platz; Gabriel Schneider 37 Punkte, ausgezeichnet 3.Platz mit Pokal; Elena Freund 40 Punkte, ausgezeichnet 1.Platz mit Pokal; Altersstufe 2: Vanessa Vogt 34 Punkte, ausgezeichnet 3. Platz mit Pokal; Matilda Schneider 35 Punkte 2. Platz mit Pokal; Altersstufe 3: Samuel Schneider 29 Punkte, sehr gut, 6. Platz; Jonas Leib 34 Punkte ausgezeichnet 4. Platz ; Altersstufe 4: Lotta Müller 42 Punkte hervorragend 3. Platz mit Pokal; Luisa Schraff 45 Punkte hervorragend 2. Platz mit Pokal; Julian Mirl 46 Punkte, hervorragend 1. Platz mit Pokal und 2. beste Punktzahl des Tages; Altersstufe 5: Laurin Müller 48 Punkte hervorragend 1. Platz mit Pokal, Tagessieg und Bezirksmeister; Altersstufe 4 Duo: Jonas Leib und Julian Mirl 39 Punkte ausgezeichnet 1. Platz.