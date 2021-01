Meckenbeurens soziale Dienste sind aktiv

Die Schulsozialarbeit ist wieder an allen Schulen in Meckenbeuren aktiv und kann über die bekannten Kontaktdaten erreicht werden. Wer Beratung, Hilfe oder Informationen zu den Themen Schule, Erziehung und Unterstützung in besonderen Lebenslagen benötige, könne sich gerne melden, heißt es in einer Mitteilung.

Das Jugendcafé ist zwar geschlossen, aber ebenfalls für Beratung und Einzelgespräche erreichbar. In den kommenden Tagen wird Stefan Janezic auch die Online-Angebote zur Offenen Jugendarbeit über Instagram und Discord bekannt geben.

Die Kinder- und Jugendbeteiligung sowie der Jugendrat bleiben aktiv und sind jederzeit für Fragen und Anregungen erreichbar. Aktuelle Projekte und interessante Informationen zur Beteiligung können auch über den Jugendbeteiligungs-Broadcast des Messenger „Telegram“ gefunden werden.