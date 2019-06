Meckenbeurens Schlagzeuger sind vorne mit dabei

600 Kilometer sind die vier jungen Meckenbeurer Vorzeigeschlagzeuger an Pfingsten gefahren, um dabei zu sein, wenn wieder einmal Deutschlands Elite musikalisch ihr Können zeigt. Ihre Musikschule haben sie in Halle (Saale) beim Bundeswettbewerb „Jugend Musiziert“ vertreten und das teils schon zum vierten Mal.

Und wenn Tim Vögele vor elf und zehn Jahren nicht noch zu jung dafür gewesen wäre, wären es wohl sechs große Prüfungen auf Bundesebene geworden. Drei Mal spielte Marius Jonasson nun schon auf diesem Niveau und zweimal waren es bei Moritz Nussbaumer und Hanna Abt. Im Einzel sind die vier jungen Schlagzeuger von Claus Furchtner und der Musikschule in diesem Jahr angetreten: an der kleinen Trommel, der Pauke und dem Marimbafon. Drei bis vier Stücke hatten sie einstudiert, was immer schwerer werde um perfekt zu sein, wie Hanna das bestätigte. Alle haben sie sich einen guten zweiten Preis erspielt und dürfen sehr stolz auf ihre Leistung sein. Sie spielen in der Liga der Besten im ganzen Land, die der Vorsitzende der Jury Ulrich Rademacher 2019 so beurteilte: „Erfahrenen Jurorinnen und Juroren fielen wirklich die Kinnladen nach unten. Sie haben gestaunt über das, wozu Kinder und Jugendlich heute in der Lage sind.“

„Es fühlt sich schon cool an, wenn man zu den Besten Deutschlands gehört“, strahlen die Vier beim Pressegespräch und Claus Furchtner zeigt sich besonders stolz auf seine Schüler: „Sie haben enorm davon profitiert, musikalisch, schlagtechnisch und persönlich. Sie sind überaus diszipliniert, organisieren sich selbst und eigenverantwortlich. Sie sind Vorbilder im Klassengefüge und für die anderen da.“ Und weiterhin traut Furchtner seinen Bundessiegern noch ganz viel Entwicklung zu.