Meckenbeurens Kirchengemeinden wählen ihre Gremien

Die Kandidaten sind gefunden und die endgültigen Wahlvorschläge erstellt: Am 22. März wird in Meckenbeurens drei Kirchengemeinden jeweils ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. Die alle fünf Jahre zu wählenden Kirchengemeinderäte sind die demokratisch gewählte Gremien, die mit Pfarrer Josef Schere zusammen die Kirchengemeinden St. Maria, St. Verena und St. Jakobus leiten.

Bis Anfang Februar sind Meldungen zur Kandidatur und Wahlvorschläge in den Pfarrbüros oder bei den Wahlausschüssen entgegengenommen worden. Nun sind die Listen voll mit Namen derjenigen, deren Interesse am christlichen Glauben groß ist, die ihn teilen wollen, die aber auch die Gemeinde mitgestalten wollen und sich bereit erklären, fünf Jahre lang für ein Amt Verantwortung übernehmen. „Wir freuen uns sehr, genügend Kandidierende aus unserer Kirchengemeinde gefunden zu haben. Es ist ein prächtiger Schnitt das Alter und Geschlecht betreffend“, teilte etwa Wolfgang Ilg als Vorsitzender des Wahlausschusses St. Maria auf der Homepage der Kirchengemeinde mit. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für die Kirchengemeinden St. Verena in Kehlen und St. Jakobus in Brochenzell.

Im KGR wird beraten und entschieden, was das Leben der Gemeinde betrifft, und für die Umsetzung des kirchlichen Auftrags entscheidend ist. Seelsorgerliche Fragen der Liturgie und Verkündigung stehen genauso an wie die Verantwortung für die Kindergärten oder auch die Sorge für die Finanzen und Gebäude.

Für die bevorstehende Wahl haben sich in Meckenbeuren, Kehlen und Brochenzell insgesamt 34 Frauen und Männer bereit erklärt, für den Kirchengemeinderat zu kandidieren. „Nun ist es wichtig, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung erreichen. Alle, die den neuen Gremien angehören, sollen sich von einem breiten Teile unserer Gemeinden unterstützt wissen“, so Pfarrer Josef Scherer.

Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der jeweiligen Kirchengemeinde, die am Samstag, 21. März, das 16. Lebensjahr vollendet und in Meckenbeuren ihren Hauptwohnsitz haben. Gewählt wird durch persönliche Stimmabgabe in den Wahllokalen oder durch Briefwahl.

Zur persönlichen Stimmabgabe müssen Benachrichtigungskarte und Stimmzettel mitgebracht werden. Bei Briefwahl muss die Benachrichtigungskarte und die persönliche Erklärung in den äußeren Umschlag gesteckt werden. Wahlbriefe müssen bis Sonntag, 22. März, 18 Uhr, das Pfarramt oder Wahllokal erreicht haben.